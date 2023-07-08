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台妹熱到裸騎「S曲線被看光」　鄉民炸鍋！真相搖頭了

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲豔陽高照，妹子全裸騎車疑似不合理。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

墾丁每到夏天，街頭常見「比基尼辣妹」騎車的養眼畫面，然而有網友驚呼，都市大馬路竟出現「全裸騎士妹」，連內衣內褲都沒穿，因此求問照片的真假性？文章曝光後，網友紛紛翻白眼抓BUG，「誰騎車怕熱全裸，女生更怕曬傷」、「假的啦！鮑魚都燙熟了！」

一名網友在PTT轉貼一張火辣S曲線照片，可見一名頭戴安全帽的妹子，停在斑馬線上，而全身一絲不掛，皮膚光溜白皙，讓原PO好奇求問真實性，「天氣熱到連女生都脫了？這張圖是真的假的？」

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文章曝光後，底下網友熱議，「鮑魚不會燙嗎」、「搞不好他是男的」、「都熟了吧，有夠燙的」、「這一定有除毛，白虎騎車」、「會嚴重曬傷！別鬧了」、「三重欸」。

不過多數人一眼就認定是AI製圖，「假的吧，陰影很不自然」、「AI畫的，別當真」、「左肩膀那個AI光那麼明顯」、「真的的話，一定是一路影片拍下去，不會只照一張」、「放大看還有描線欸，裸體是AI，其他不是」、「AI可以去掉衣服啊」、「AI吧！手很怪」、「身體影子跟機車影子差那麼多」、「正常騎車放鬆撐住車子的動作，腰沒辦法那麼凹」、「右後照鏡跟車輛改道牌子的角柱都不見了」。

綜合上述疑點，第1個最右側明暗狀況與整張圖有差異；第2個騎士妹子身上陰影，明顯與整個環境影子不同，且騎車身材曲線也不合邏輯；第3個更粗糙的是，機車右後照鏡不見了，連車輛改道牌子也少一支角柱。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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