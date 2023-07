「女生青春比男珍貴」　戀愛專家勸窮男當單身狗：沒錢不要談戀愛

▲戀愛專家認為,經濟條件不好的男性最好不要約會引發爭議。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國23歲戀愛專家埃里亞(Karla Elia)近來在網路上發表戀愛技巧引發爭論,她認為女生的時間比男生更珍貴,所以要經濟狀況比較差的男生不要隨便約會,以免耽誤女生青春,爭議言論在網路上掀起討論。

來自加州聖地牙哥市的埃里亞是一名戀愛專家,平時以教導客戶如何尋找真愛為業,近來她對外表示,由於女性青春有限,所擁有的時間其實比男性更寶貴,所以在選擇對象時應該以男方是否擁有良好的經濟能力為優先考量。

