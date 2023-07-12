「女生青春比男珍貴」　戀愛專家勸窮男當單身狗：沒錢不要談戀愛

▲戀愛專家認為，經濟條件不好的男性最好不要約會引發爭議。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國23歲戀愛專家埃里亞(Karla Elia)近來在網路上發表戀愛技巧引發爭論，她認為女生的時間比男生更珍貴，所以要經濟狀況比較差的男生不要隨便約會，以免耽誤女生青春，爭議言論在網路上掀起討論。

來自加州聖地牙哥市的埃里亞是一名戀愛專家，平時以教導客戶如何尋找真愛為業，近來她對外表示，由於女性青春有限，所擁有的時間其實比男性更寶貴，所以在選擇對象時應該以男方是否擁有良好的經濟能力為優先考量。

Dating expert says men on low salaries shouldn't date as women are 'investments' https://t.co/C6JL1464KZ pic.twitter.com/TEVI46pHZ3 — Daily Star (@dailystar) July 9, 2023

埃里亞表示，「許多女性不敢說出自己的擇偶標準，因為她們怕找不到這樣的男人，但其實有很多男性是願意為伴侶付出，我們不應該認為男女平等，女性本來就是要被疼愛的」。

埃里亞還指出，經濟狀況條件不好的男性根本就不應該約會，「他要有經濟能力才能『投資』女人，我知道我可以負擔得起自己想要的生活方式，如果有達不到條件的人想追我，我會和他說，『謝謝，下一位』」。

埃里亞表示，她的丈夫就是符合這樣條件的人，她於去年5月與25歲丈夫達斯汀(Dustyn Elia)結婚，對方原本在美國海軍擔任高級職位，平時也有投資股票，所以經濟狀況十分穩定，可以全力支援她的生活，讓她可以追逐自己的人生目標。

相關言論發表後引發網友爭論，有人批評她的觀念根本就是20年前的價值觀，現代女性已經不需要依靠男人，不過也有人贊同她的說法，認為她只是指出女性應該要找條件相當的伴侶，沒必要為了婚姻委屈自己。