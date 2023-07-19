現在就問颱風假！　專家：很想給你翻白眼

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（19日）表示，大家很關心菲律賓東方的熱帶擾動，等真正成為颱風，再來評估路徑及可能趨勢都來得及，現在就問哪裡風雨大、會不會放颱風假，「其實真的很想給你翻白眼」。

▼位於菲律賓東方海面的熱帶擾動發展中。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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彭啟明在臉書說，還是許多朋友拿美國GFS模式預測來討論颱風，各種模式都有其特性與準確性，很難用簡單話說誰好誰不好，因為每位預報員心裡面都有一個譜，該如何做判斷，絕對不是看圖說故事。

彭啟明提到，大家很關心菲律賓東方的熱帶擾動，預計1、2天內發展成為熱帶性低氣壓，環境有利於發展成為颱風，目前仍以通過菲律賓呂宋島轉西走的機會較高，但預報上仍有相當大分歧，建議等成為颱風再來觀察路徑的參考價值較高。

彭啟明指出，這個差異性就等颱風正式生成再來看，會比較收斂，才有參考價值，「現在就問哪裡風雨大、會不會放颱風假，其實真的很想給你翻白眼。」他強調別過度超前預警，「就好像一對剛認識的男女，馬上可以預知未來小孩預產期，會生男生或生女一樣，太超過了啦。」

▲▼最新歐洲系集模式預測。（圖／翻攝彭啟明臉書）



▼最新美國系集模式預測。（圖／翻攝彭啟明臉書）

