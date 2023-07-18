加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

▲青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自日本新都會型水生公園Xpark，於七月展開「向星空許願～Xpark銀河七夕祭」，將仙台市擁有400年歷史的「七夕祭」，在台灣原汁原味呈現，並於7月21日起特別推出「星光限定場」加碼活動，下午五點後指定展區將變換成星光特別版視覺演出，體驗與白天截然不同的浪漫氛圍。

位於桃園青埔的水生公園Xpark表示，今(2023)年的暑假首次與日本東北宮城縣仙台市聯名合作，推出「向星空許願～Xpark銀河七夕祭」，將仙台當地七夕祭典才看得到長達2.5公尺的「大型吹流」空運來台，擺設於現場如彩色水母般在天空飄揚。

同時還有由竹子及燈籠打造出的「竹燈星空隧道」，白天及夜晚兩種情境美照拍不完，並藉由現場解說牌了解台日對七夕文化的異同之處及仙台市的介紹，還可以體驗海豹、銀鱗鯧及專門祈願愛情的海天使造型短冊DIY，一起祈願遇見幸福。

Xpark並於7月21日起特別推出「星光限定場」加碼活動，下午五點後指定展區將變換成星光特別版視覺演出，體驗與白天截然不同的浪漫氛圍。設計為自然採光的福爾摩沙展區大水槽，比起白天的明亮活力，月光照射下的水槽呈現出靜謐的浪漫氛圍，讓人沉浸感受不同的光線變化。還有「雨林探險」及「漫步叢林」也將同步變換，與在夜晚活動的夜行性生物相遇，享受神秘又浪漫的星光水族。