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視覺與味覺兼具沁涼體驗　Xpark+全家推出藍色海洋風霜淇淋

▲Xpark與「全家」聯名推出藍色海洋風「嗨嗨蘇打霜淇淋」

▲Xpark與「全家」聯名推出藍色海洋風「嗨嗨蘇打霜淇淋」。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔、來自日本新都會型水生公園Xpark，迎接2023年盛夏，首次與全家便利商店跨界聯名，以藍色海洋風為概念，結合日本夏季傳統飲品「冰淇淋汽水」，推出Fami!ce「嗨嗨蘇打」霜淇淋，酸甜滋味最適合在夏天出遊時品嚐，帶來視覺與味覺兼具的沁涼體驗，將於6月5全新上市！

Xpark表示，不可錯過的Fami!ce X Xpark聯名款霜淇淋「嗨嗨蘇打」，除了口感上選用日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味外，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口。

▲Xpark與「全家」聯名推出藍色海洋風「嗨嗨蘇打霜淇淋」。（圖／Xpark提供）

而在視覺上也同樣吸睛，除超夢幻霜淇淋配色呈現海洋的湛藍與浪花的白，更邀請日本首席插畫家合作，運用海洋元素量身打造限量聯名霜淇淋紙杯與紙套，看著海天使、企鵝及海豹等生物在冰雪中玩耍，彷彿身處在寒帶之中，讓夏天的暑氣全消。6/5起凡消費者購買Xpark聯名霜淇淋，即可免費獲得聯名限量貼紙，限量20萬張，超可愛必收！

此外，「全家」更推出「Fami!ce帶你嗨遊Xpark抽獎趣」活動，為消費者打造夏日親子出遊的歡樂時刻，6/5-7/4凡「全家」會員購買Fami!ce全家霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark門票4人同行組(市值約2,200元，共25名)或Xpark AR周邊大禮包(市值約1,800元，共5名)，買越多獲獎機會越大。

XparK被喻為是夏日最佳避暑景點，在福爾摩沙的大水槽前，欣賞陽光灑落在水波上波光粼粼、在寒帶行凍展區內，看著斑海豹恣意穿梭悠游，旁邊則是裸海蝶上下拍打翅膀般的翼足在水中飛翔，彷彿是海中的天使一樣。在企鵝奇遇展區內看著企鵝們於陸上趴冰玩雪、水中自在來回，館內感受滿滿的療癒及沁涼。

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Xpark全家藍色海洋風霜淇淋

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