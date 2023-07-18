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桃園獨臂獼猴闖修車廠　受驚嚇逃跑還遭鳥襲！動保處圍捕帶回

▲一隻獨臂台灣獼猴今天早上闖入桃園市龍潭區聖亭路一家汽車修護廠好奇四處張望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一隻獨臂台灣獼猴闖入桃園市龍潭區聖亭路一家汽車修護廠，好奇四處張望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一隻斷了右臂的台灣獼猴今（18）日上午闖入桃園市龍潭區某家汽車修護廠，疑似要覓食四處東張西望，汽修廠正打算營業發現這隻不速之客闖入，員工不知道如何處理，擔心可能在廠區內亂竄受傷或危及客人安全，因此在臉書「龍潭人」PO網求助；網友戲稱「驗好車就會走了」、「還好不是狒狒」等貼文，所幸市府動保處接獲通知後火速趕往將這隻獨臂獼猴捕獲帶走，由於獨臂獼猴並不怕人，研判應該有飼主，將通知飼主出面說明。

▲闖入汽車修護廠的台灣獼猴明顯少了右臂，對於媒體拍攝也不畏懼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲闖入汽車修護廠的台灣獼猴明顯少了右臂，對於媒體近距離拍攝也不畏懼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書「龍潭人」今天上午近8時許有網友貼文「怎麼辦，工廠跑進一隻獨臂猴子…」拍下獼猴陸續站在廠內驗車待交區的窗口上、驗車路線上與車廠角落照片，引起網友關心，網友紛紛提出建議「打電話請動保單位」、「打1999」、「請動保團體來抓，應該是肚子餓了，拿點水果讓牠吃」、「可能要為觔斗雲定檢」，還有女網友說「是我家鄰居養的」，大家請女網友連絡飼主，但飼主剛好不在家。

▲獨臂台灣獼猴闖入汽車修護廠，野鳥協會人士提供餅乾也來者不拒當場吃起來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲獨臂台灣獼猴闖入汽車修護廠，對於野鳥協會人士提供餅乾也來者不拒，當場吃起來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園野鳥協會人士到場發現，這隻獨臂台灣獼猴，由外觀、毛色與精神看來狀態相當不錯，應該是隻未成年小獼猴，得知網友告知「這猴子有人養的」之後，以餅乾零食等餵食，獨臂獼猴來者不拒，但對於圍觀者卻是小心翼翼；野鳥協會人士企圖將獨臂獼猴引導至車廠小辦公室內以便誘捕。豈料，獨臂獼猴發現有人靠近，立即溜向汽修廠出口圍牆上，甚至一度跑到隔壁大庭院，還攀爬至遮雨棚上，因太靠緊八哥鳥巢，遭群鳥圍攻警告。

▲獨臂台灣獼猴闖入汽車修護廠，對於四周也充滿好奇觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲獨臂台灣獼猴闖入汽車修護廠，對於四周也充滿好奇觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

所幸慌亂之時，動保處人員趕到，慢慢靠近以網子順利撈捕獨臂獼猴後，將其帶回動保處暫時安置。動保處人員表示，這隻獨臂獼猴對人員並不懼怕，應該是有人飼養，將暫時安置並找出飼主到場說明，若有違反行政法將依法裁處。

據指出，台灣獼猴自2019年起由保育野生動物除名，成為一般類野生動物，農委會自2022年10月將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如為合法飼養台灣獼猴，今年3月底前應向所在地縣市主管機關登記備查，其他民眾飼養台灣獼猴，在今年11月30日前送交所在地縣市主管機關可不受罰，若逾期未依規定辦理者，將依動物保護法第26條處以5至25萬元，並沒入禁養動物。

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