桃園獨臂獼猴闖修車廠　受驚嚇逃跑還遭鳥襲！動保處圍捕帶回

▲一隻獨臂台灣獼猴闖入桃園市龍潭區聖亭路一家汽車修護廠，好奇四處張望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一隻斷了右臂的台灣獼猴今（18）日上午闖入桃園市龍潭區某家汽車修護廠，疑似要覓食四處東張西望，汽修廠正打算營業發現這隻不速之客闖入，員工不知道如何處理，擔心可能在廠區內亂竄受傷或危及客人安全，因此在臉書「龍潭人」PO網求助；網友戲稱「驗好車就會走了」、「還好不是狒狒」等貼文，所幸市府動保處接獲通知後火速趕往將這隻獨臂獼猴捕獲帶走，由於獨臂獼猴並不怕人，研判應該有飼主，將通知飼主出面說明。

▲闖入汽車修護廠的台灣獼猴明顯少了右臂，對於媒體近距離拍攝也不畏懼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書「龍潭人」今天上午近8時許有網友貼文「怎麼辦，工廠跑進一隻獨臂猴子…」拍下獼猴陸續站在廠內驗車待交區的窗口上、驗車路線上與車廠角落照片，引起網友關心，網友紛紛提出建議「打電話請動保單位」、「打1999」、「請動保團體來抓，應該是肚子餓了，拿點水果讓牠吃」、「可能要為觔斗雲定檢」，還有女網友說「是我家鄰居養的」，大家請女網友連絡飼主，但飼主剛好不在家。

▲獨臂台灣獼猴闖入汽車修護廠，對於野鳥協會人士提供餅乾也來者不拒，當場吃起來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園野鳥協會人士到場發現，這隻獨臂台灣獼猴，由外觀、毛色與精神看來狀態相當不錯，應該是隻未成年小獼猴，得知網友告知「這猴子有人養的」之後，以餅乾零食等餵食，獨臂獼猴來者不拒，但對於圍觀者卻是小心翼翼；野鳥協會人士企圖將獨臂獼猴引導至車廠小辦公室內以便誘捕。豈料，獨臂獼猴發現有人靠近，立即溜向汽修廠出口圍牆上，甚至一度跑到隔壁大庭院，還攀爬至遮雨棚上，因太靠緊八哥鳥巢，遭群鳥圍攻警告。

▲獨臂台灣獼猴闖入汽車修護廠，對於四周也充滿好奇觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

所幸慌亂之時，動保處人員趕到，慢慢靠近以網子順利撈捕獨臂獼猴後，將其帶回動保處暫時安置。動保處人員表示，這隻獨臂獼猴對人員並不懼怕，應該是有人飼養，將暫時安置並找出飼主到場說明，若有違反行政法將依法裁處。

據指出，台灣獼猴自2019年起由保育野生動物除名，成為一般類野生動物，農委會自2022年10月將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如為合法飼養台灣獼猴，今年3月底前應向所在地縣市主管機關登記備查，其他民眾飼養台灣獼猴，在今年11月30日前送交所在地縣市主管機關可不受罰，若逾期未依規定辦理者，將依動物保護法第26條處以5至25萬元，並沒入禁養動物。