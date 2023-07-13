醫院顧母竟覦隔壁床少女　噁男「送手機」誘她到廁所口交、指侵

▲吳男利用送蘋果手機引誘少女性侵得逞。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓男子到醫院照顧母親，認識隔壁床同樣來照顧父親的少女小花（化名），吳男先送了一支雜牌手機給小花套交情，後來又說要送蘋果手機，把小花騙進病房內的廁所幫他口交，還趁機指侵得逞，吳男原想「提槍上陣」但被拒絕，事後吳男也沒送小花蘋果手機，小花母親得知後氣得提告，法院審理後，依對於未滿14歲女子性交罪判處徒刑3年8月。

判決指出，吳姓男子是2020年12月間到醫院照顧住院的母親，因而認識隔壁床、照顧繼父的小花，吳男見未滿14歲的小花年幼可欺，於是先了一支KOOBEE牌手機給小花，後來吳男又說要送小花蘋果手機，把小花騙進病房的廁所，叫小花幫他口交，過程中還以手指性侵得逞。

▲吳男把少女騙進醫院廁所性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來吳男慾火難耐，再問小花說可否「X進去」，但被小花拒絕，吳男才悻悻然的放棄，沒想到吳男事後放鳥小花，沒送她蘋果手機，小花繼父知道後，再告訴小花的媽媽，媽媽氣得到警局提告，抓了吳男。

吳男則辯稱當初是他搭訕小花，說自己家中有許多不用的手機，因為自己小時候也貧窮，知道手機對小花來說是個奢侈品，所以才送了小花手機，而且當時是小花先主動拉他的手去摸她的下體，並沒有性侵小花。

法院審理後，法官認為小花對於吳男允諾提供蘋果手機1支及引誘她到病房廁所侵犯的過程證述甚詳，也沒必要誣陷吳男，且小花在案發後身心反應符合創傷後壓力症候群的鑑定，因此認定吳男犯行明確，依對於未滿14歲女子性交罪判處徒刑3年8月，全案可上訴。