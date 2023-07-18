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社會 社會焦點 保障人權

大年初五闖桃園區公所想行竊　觸動保全系統快閃被揪出

▲呂姓男子今年1月間凌晨潛入桃園區公所，掰壞電動玻璃門後進入行竊，被保全發現到場，呂男倉促逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓男子今年1月間凌晨潛入桃園區公所，掰壞電動玻璃門後進入行竊，被保全發現到場，呂男倉促逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

呂姓男子因缺錢花用，今年1月間凌晨破壞桃園區公所電動鐵門後潛入，徒手翻動駐衛警察值班台抽屜尋找財物，但正巧被巡邏保全發現，呂男倉促逃離現場，案經桃園警方根據監視器畫面循線查獲呂男到案；檢方複訊時，呂男坦承犯行不諱，警方則提供現場監視畫面截圖、毀損電動體鐵門照片等佐證，檢方偵結依侵入住居、毀損器物與加重竊盜等罪嫌將呂男起訴，目前呂男因他案在監執行中。

檢警調查，26歲的呂姓男子於今年1月26日（正月初五）凌晨5時許經過桃園區公所，見四下無人又是農曆春節連續假日，徒手硬推開區公所電動玻璃門至毀損不堪使用，入侵區公所後，翻動警衛值班台抽屜，因觸動保全系統，保全立即趕抵現場查看，呂男見保全到場，隨即倉促逃離，未竊得任何財物，保全發現電動鐵門毀損，立即報警處理。

桃園警方到場後調閱區公所監視器，發現呂男破壞電動玻璃門後進入區公所意圖行竊，並循線查獲呂男到案，依竊盜未遂等罪嫌函送桃檢偵辦。桃檢複訊時，呂男見監視器畫面坦承犯行不諱，辯稱因缺錢花用才臨時起意侵入區公所意圖行竊，檢方認為呂男犯行明確，依侵入建築物、毀損他人器物與加重竊盜未遂等罪嫌提起公訴。

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