大樓火警少女受困家中！鄰居「徒手爬上樓」救她一命　父目睹淚崩

▲少女受困火場，鄰居徒手爬上樓救了她。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

山東省濟南市一處社區13日發生火警，當時有名年僅10來歲的少女受困家中，原先父親以為人已經沒救了，沒想到隔壁鄰居這時挺身而出，徒手爬窗到戶外，從樓下一把將孩子救出，少女的父親目睹後，也忍不住淚崩。

綜合陸媒報導，這處社區大樓的二樓13日突然發生火警，當時女童與母親受困火場當中，母親已經沒了呼喊聲，少女則是勉強爬到窗戶上，不斷哭喊著求救。

隨著時間過去，女童的呼救聲愈來愈微弱，沒想到這時許姓鄰居挺身而出，冒著生命危險徒手爬上去，一路爬到了冷氣室外機上，接著伸出一隻手，成功將女童抱了下來，回到窗台的掩蔽處等候救援。

▲事後2人躲在陽台的縫隙躲避，成功獲得救援。（圖／翻攝微博）



女童獲救以後，忍不住放聲大哭，父親目睹了搶救過程，也不禁哽咽回應，發現女兒沒了聲音，以為一切都完了，還好有鄰居即時救援，給了女兒第二次生命，「如果可以的話，我想讓孩子認這個叔叔當乾爸。」

事實上，爬窗救人的許姓鄰居過去曾是一名武警，發現女童受困後決定爬上去救人，雖然當下覺得相當害怕，但聽見了孩子的呼救聲，也沒有空多想，只能盡速把孩子救下來，所幸2人都平安，沒有受到嚴重傷害。

令人感到振奮的是，原先以為孩子的母親已葬生火場，但後來經過調查，原來火警發生以後，隔壁另一位女鄰居發生情況，立即從陽台伸手施救，成功把人拉到自己的房內，也沒有受到嚴重傷害，一家三口成功生還。目前一家三口都已被送往醫院救治，詳細事發原因仍待釐清。