代駕拒開車遭痛毆！2醉漢怒甩巴掌、持三角錐追打下場曝

▲張姓、廖姓男子去年7月在龜山區某食堂飲酒，結束後找代駕幫忙開車卻因細故口角，代駕拒絕後慘遭2人追打成傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓、廖姓男子於去年7月在龜山區某食堂吃宵夜，席間有喝酒，2人均有醉意後決定找代駕幫忙開車，未料邱姓代駕到場後，卻與2人起口角，邱表示不願意幫忙，張男見狀對邱搧了一巴掌，邱見狀欲離去，廖男隨後追上持三角錐等物作勢欲毆打，2人除動手外還毀損邱的2支手機；桃檢複訊時，張、廖2人坦承犯行，檢方偵結依傷害罪嫌將2人起訴。

檢警調查，41歲的張姓男子與43歲的廖姓男子於去年7月14日晚間相約在龜山區某食堂吃消夜，席間有喝含有酒精飲料，酒過三巡後2人欲共乘離去，但因有喝酒遂決定找代駕幫忙開車，邱姓代駕到場後，因細故表示不願協助開車，雙方發生口角後，張男怒朝邱臉部搧了一巴掌，邱嘴臉頰紅腫後憤而欲離去。

廖男見狀追上質問邱為何不願意幫忙代駕，張男也追上前來質問，邱擔心再被2人毆打往後退了數步，張、廖2人聯手抓住邱男出拳毆打，廖男甚至以三角錐作勢欲攻擊邱，邱男頭部有鈍挫傷勢，在逃離過程中2支手機也遭損毀，事後邱男向龜山警方報警處理。

桃檢複訊時，張廖2人坦承犯行，檢方認為廖男持三角錐追罵等行為造成邱姓代駕心生畏懼，已涉有恐嚇危害安全罪嫌，檢方偵結依傷害罪嫌起訴，其餘毀損等罪嫌則不另起訴。