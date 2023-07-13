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女病患醒來側乳竟被有「4塊貼布」！看完「愛心紙條」報警逮色狼

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▲女病患一覺睡醒，發現胸部竟多了4塊貼布，趕忙報警。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

基隆巫姓男子住院治療時認識女病患小仟（化名），並對小仟說有療效很好的痠痛貼布。他更趁著小仟吃安眠藥入睡後，掀起她的上衣，貼了4塊貼布。小仟醒來後發現側乳多了貼布，還有巫男留下的「愛心紙條」，嚇得報警逮捕巫男。最高法院審理後，將巫男依照「乘機猥褻罪」判刑6月、得易科罰金18萬元定讞。

判決指出，巫男2021年9月間住進基隆某醫院，因此與當時也住院的小仟認識，得知小仟因為肋骨受傷而住院，並知道小仟的病床位置，2人還多次聊天，互留電話號碼與通訊軟體帳號。某日深夜11點，巫男傳送訊息，說要過去幫小仟貼貼布，但小仟當時因為同時施打並服用安眠藥物，早早陷入熟睡，沒有回覆訊息。

巫男等到凌晨1點半，都不見回應，就再傳送訊息說「再等一下就過去幫妳換藥了」，而後就到小仟病房內，掀起小仟的上衣，貼上4塊貼布。小仟一覺醒來後，發現乳房、腹部上總共被貼了4塊貼布，還有一塊貼布更直接貼在乳頭上！

小仟隨後發現巫男留在桌上的「愛心紙條」寫著「..等一下我過去幫妳換藥希望妳不要誤解我這種要自費的藥如果用的話我再幫妳開」，末尾還留下巫男的電話。另外手機中也有巫男留下的多個訊息，包含「等一下過去找你喔我們小聲的一下下就好了也不會擔誤太久的」、「護士要走了我等一下去幫你換藥膏希望你不要誤解我」，最後一個訊息是將近凌晨3點，寫著「對不起冒犯了妳茶葉我有泡熱的還有身上的藥膏應該會很有效，而妳沒有辦法自己換所以真的冒犯到妳了但是我都是為妳好的願妳見諒願妳身體趕快好轉，祝福妳早日康復，加油」。小仟不滿，向檢警提出告訴，巫男遭逮，並被提起公訴。

法院審理時，巫男辯稱經過小仟的同意，但法院勘驗對話紀錄後，發現都是巫男單方傳訊，小仟並未答應；此外，小仟也說自己並非不能自理，且貼布所在位子如果無法貼到，可以請護理師幫忙，不需要找一個陌生人前來碰觸自己身體。因此法院認定巫男有罪，一二審均將他判刑6月、得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

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