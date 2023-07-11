桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人：跟竹聯幫男友跑了

▲桃園一名17歲少女離家5天後音訊全無，讓媽媽非常擔心。（圖／翻攝全國協尋專頁社團）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名吳姓小姐表示，17歲要升高中二年級的女兒，上週五突然離家出走，跑去找與竹聯幫有關聯的男友，目前警方最後定位女兒出現在板橋，但目前仍找不到人，「自從今年認識了這個男生以後，她已經第5次離家」。

吳媽媽在臉書社團「全國協尋專頁社團」發文表示，他女兒今年17歲，目前是高一要升高二的學生，於7日晚間近11時許離家出走找男朋友，「我大概報案過5、6次了，對方是竹聯幫的未成年少年，每次都矢口否認我女兒跑去找他，都是經過千辛萬苦才找回孩子。」

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吳女表示，女兒離家出走後，要朋友轉告他，「我出去玩，不要擔心」，但7日至今近5天都未在收到女兒的消息，讓他急得報警求救，「中壢警方（10日）定位我女兒的平板兩次，人在板橋裕民街，搜尋無所獲」並請網友幫忙協尋，「我星期五就報案了，貼文協尋是我最後的方法了，謝謝」。

網友看完紛紛留言，「一切平安」、「加油，希望趕快找到！情竇初開的小女孩很容易盲目跟著喜歡的人走，並覺得父母關心是阻撓，媽媽自己也要注意身體喔」、「現在的小孩都不會體諒做家長的辛苦啊⋯祝願你早日找到愛女」、「辛苦妳了，希望妳的寶貝女兒早日回家」。

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