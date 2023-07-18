　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市演武場「金繼的繕與美」特展推修復體驗　擁抱修復之美

▲東門國民小學學生體驗「麥漆接著體驗」推廣活動。（圖／新竹市政府提供）

▲東門國民小學學生體驗「麥漆接著體驗」推廣活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹少年刑務所演武場工藝特展「金繼的繕與美」展期至9月17日，新竹市政府文化局表示，為吸引更多民眾欣賞金繼的「缺憾之美」，市府日前推出2場「麥漆接著體驗」推廣活動，邀請「光山行」賴信佑匠師擔任講師，盼讓市民朋友更加親近傳統的修復技術、體認金繼工藝的美學與哲思，體驗活動廣受參與學員好評。

新竹市長高虹安表示，市府團隊秉持「美感新竹」施政策略，相當重視工藝文化的再現。市定古蹟新竹少年刑務所演武場「金繼的繕與美」工藝特展，除了展出精美的金繼修復工藝品，包括常見的碗、盤及茶具等，也還原了金繼匠師–賴信佑的工作桌，讓觀者從日常的器具、匠師所使用之工具中，深入淺出地認識金繼工藝、細細品味工藝之美，敬邀各界免費觀展。

文化局長錢康明表示，金繼修復常見的器皿破損有3種情況：開裂、補欠、裂痕，其中「碎片接著」可以說是修復過程中最關鍵的步驟。活動以開裂的磁磚為練習素材，由賴信佑老師示範麥漆調製，學員們可以透過實際演練破片打磨與碎片接著，了解「天然漆」的特質與日常應用，實際走入修復工藝的世界。

文化局表示，金繼是一種修復工藝，飽含著愛物惜物的心情，本次活動講師賴信佑匠師，師承祖父賴高山、父親賴作明，於2011年開始投入漆藝創作及授課。2016年，賴信佑重組光山行，在傳統漆工藝中融入設計與現代元素，讓大家能透過使用，感受漆器的美好，體會「用即是美」、「用物見心」的核心價值，期望讓漆器重新回到大眾的生活之中。

「光山行」賴信佑匠師表示，他因為從事金繼修復，接觸了許多不同的人與故事，金繼不只是「補破碗」的技術，更是一種哲學，修復器物的同時，也在修復自己的心。本次講座讓修復作品在古蹟中與觀者對話，也讓更多民眾認識金繼修復的美、思考器物的本質，非常有意義。

文化局表示，為讓更多學生接觸在地藝文場館，本活動特別邀請新竹市東門國小學生到演武場校外教學。在體驗過程中，學生們低頭細心打磨、黏合手上的陶片，相當專注。參與學生紛紛表示，原來只要以不同的角度欣賞，破掉的器皿也有不同的美。

「麥漆接著看似容易，其實需要十分專注！」參與者林姓學員分享，這是他第一次接觸到修復工藝，很新奇，在打磨破片的過程中，心情也漸漸沉澱下來。以往打破心愛的器皿總是急忙清理，心中充滿不捨，透過此次體驗活動讓他感受到破掉的東西反而更有味道，並開始學習欣賞生活中不完整的美。

文化局補充，除了展覽之外，演武場內也鋪設榻榻米作為閱讀休憩區，並有工藝相關書籍，歡迎親子利用暑假期間，到演武場看展、閱讀，享受充滿工藝氣息的午後。本館開放時間為每週二至週日，上午9時至下午5時，免費入館，歡迎民眾踴躍參觀。本展詳情請至「新竹‧城市博物館」網站(https://pse.is/556ua9)、新竹市文化局臉書粉絲專頁(facebook.com/culture.hccg/)查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。

ET快訊
颱風「杜蘇芮」估周末生成　氣象局曝降雨熱區
全台第一家「生活工場」吹熄燈號！　時間點曝光
殘忍片曝光！獒犬突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死
快訊／美國人突「越境」進入北韓！
警示燈亮！她仍按機械車位「壓毀鄰居愛車」
快訊／單車男遭大貨車「輾爆頭顱」 　當場死亡
快訊／再增10人！高雄44人吃冰中毒　ICU男童病況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

竹市演武場「金繼的繕與美」特展推修復體驗　擁抱修復之美

提升居住品質　竹市府免費輔導社區大廈成立管理組織

古坑鄉病媒蚊指數高　雲縣今再增4例本土登革熱確診

屏科大靜思湖科學人營隊　為家扶學子創造飛夢園

台南新營區停車收費8月1日上路　首發8路段705格位

歷年參賽選手最多！全國自走車大賽將登場　468名選手花蓮競技

挽袖捐血兼招募國防人才！　後憲企業集團愛國心慶祝12週年　

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

竹市演武場「金繼的繕與美」特展推修復體驗　擁抱修復之美

提升居住品質　竹市府免費輔導社區大廈成立管理組織

古坑鄉病媒蚊指數高　雲縣今再增4例本土登革熱確診

屏科大靜思湖科學人營隊　為家扶學子創造飛夢園

台南新營區停車收費8月1日上路　首發8路段705格位

歷年參賽選手最多！全國自走車大賽將登場　468名選手花蓮競技

挽袖捐血兼招募國防人才！　後憲企業集團愛國心慶祝12週年　

為什麼長輩能存錢「年輕人不能」　11項價值觀比較曝光

未成年嚴禁師生戀！教育部：成年者「利用權勢也不行」

吻戲惹怒男友！真人版「小美人魚」被嗆婊子　粉絲看歌詞嚇傻：快逃

AI股續飆漲　緯創、緯穎短線漲幅逾3成並列21檔注意股

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

湖人休賽季網羅布魯克斯失利　沒有足夠薪資空間成主因

和家馨突爆已拿掉子宮　老公心疼「每次月經大出血」像活死人

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

「兩湖論壇」南投茶葉預計獲10.25億訂單

屏東夏日狂歡祭盛大登場

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

台南善化住宅火警濃煙明火狂竄

台灣觀光醫療協會首屆「金鷥獎」登場

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

3男太吵遭警查獲愷毒包

南投65至70歲長者　免費接種肺炎鏈球菌疫苗

台大雲林分院3D投影探索鼻腔

他身障又失智靠女兒苦撐　枋寮警發動募款

更多熱門

相關新聞

竹市推「黑蝙蝠中隊教具箱

竹市推「黑蝙蝠中隊教具箱

「黑蝙蝠中隊文物陳列館」展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，為使學童更加了解地方文史，新竹市政府推出「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」，讓行動博物館走進校園。文化局表示，教具箱設計結合108課綱社會領域、藝術領域及綜合領域之教學素養，打造「P2V-7U電子偵察機」、「長航空領航計算盤」、「航行圖」等8樣文物縮小版模型，另有紙質文物3樣，搭配活潑的遊戲體驗，以多元的教學內容，讓孩子們認識這段光榮而艱險的歷史。

「2023竹塹國樂節」《風城樂旅》

「2023竹塹國樂節」《風城樂旅》

「黑蝙蝠中隊」文物館揭特種部隊秘辛 完整文史免費參觀

「黑蝙蝠中隊」文物館揭特種部隊秘辛 完整文史免費參觀

玻工館「一矽相承-玻璃藝術師生聯展」

玻工館「一矽相承-玻璃藝術師生聯展」

竹市「2023風城藝術節-戲遊記」免費入場

竹市「2023風城藝術節-戲遊記」免費入場

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面