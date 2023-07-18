竹市演武場「金繼的繕與美」特展推修復體驗　擁抱修復之美

▲東門國民小學學生體驗「麥漆接著體驗」推廣活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹少年刑務所演武場工藝特展「金繼的繕與美」展期至9月17日，新竹市政府文化局表示，為吸引更多民眾欣賞金繼的「缺憾之美」，市府日前推出2場「麥漆接著體驗」推廣活動，邀請「光山行」賴信佑匠師擔任講師，盼讓市民朋友更加親近傳統的修復技術、體認金繼工藝的美學與哲思，體驗活動廣受參與學員好評。

新竹市長高虹安表示，市府團隊秉持「美感新竹」施政策略，相當重視工藝文化的再現。市定古蹟新竹少年刑務所演武場「金繼的繕與美」工藝特展，除了展出精美的金繼修復工藝品，包括常見的碗、盤及茶具等，也還原了金繼匠師–賴信佑的工作桌，讓觀者從日常的器具、匠師所使用之工具中，深入淺出地認識金繼工藝、細細品味工藝之美，敬邀各界免費觀展。

文化局長錢康明表示，金繼修復常見的器皿破損有3種情況：開裂、補欠、裂痕，其中「碎片接著」可以說是修復過程中最關鍵的步驟。活動以開裂的磁磚為練習素材，由賴信佑老師示範麥漆調製，學員們可以透過實際演練破片打磨與碎片接著，了解「天然漆」的特質與日常應用，實際走入修復工藝的世界。

文化局表示，金繼是一種修復工藝，飽含著愛物惜物的心情，本次活動講師賴信佑匠師，師承祖父賴高山、父親賴作明，於2011年開始投入漆藝創作及授課。2016年，賴信佑重組光山行，在傳統漆工藝中融入設計與現代元素，讓大家能透過使用，感受漆器的美好，體會「用即是美」、「用物見心」的核心價值，期望讓漆器重新回到大眾的生活之中。

「光山行」賴信佑匠師表示，他因為從事金繼修復，接觸了許多不同的人與故事，金繼不只是「補破碗」的技術，更是一種哲學，修復器物的同時，也在修復自己的心。本次講座讓修復作品在古蹟中與觀者對話，也讓更多民眾認識金繼修復的美、思考器物的本質，非常有意義。

文化局表示，為讓更多學生接觸在地藝文場館，本活動特別邀請新竹市東門國小學生到演武場校外教學。在體驗過程中，學生們低頭細心打磨、黏合手上的陶片，相當專注。參與學生紛紛表示，原來只要以不同的角度欣賞，破掉的器皿也有不同的美。

「麥漆接著看似容易，其實需要十分專注！」參與者林姓學員分享，這是他第一次接觸到修復工藝，很新奇，在打磨破片的過程中，心情也漸漸沉澱下來。以往打破心愛的器皿總是急忙清理，心中充滿不捨，透過此次體驗活動讓他感受到破掉的東西反而更有味道，並開始學習欣賞生活中不完整的美。

文化局補充，除了展覽之外，演武場內也鋪設榻榻米作為閱讀休憩區，並有工藝相關書籍，歡迎親子利用暑假期間，到演武場看展、閱讀，享受充滿工藝氣息的午後。本館開放時間為每週二至週日，上午9時至下午5時，免費入館，歡迎民眾踴躍參觀。本展詳情請至「新竹‧城市博物館」網站(https://pse.is/556ua9)、新竹市文化局臉書粉絲專頁(facebook.com/culture.hccg/)查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。