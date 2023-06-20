竹市「2023風城藝術節-戲遊記」　場場精彩、免費入場

▲「2023風城藝術節-戲遊記」來囉。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

場場精彩、免費入場，暑假最盛大的藝文饗宴！「2023風城藝術節-戲遊記」來囉！今年7月1日開始至8月26日，新竹市政府邀請明華園戲劇總團、故事工廠、唐美雲歌仔戲團、臺灣特技團及紙風車劇團聯手輪番上陣，為您帶來精采好戲，一連5場的精采演出，邀請民眾暑假期間來新竹看好戲，還可以參加集章換冰棒兌換券的活動。

今(20)日上午於新竹市府大廳舉行宣傳記者會，由臺灣特技團帶來《島藝．陣魂曲》精彩片段演出，兩名演員以優美詩意的舞姿重新編排，獻上一段精彩的雙人蹬傘演出，令現場觀眾目不轉睛，大呼過癮。新竹市長高虹安也與表演團隊共同拉開「2023風城藝術節－戲遊記」的禮物箱彩帶，象徵正式揭開活動序幕。

「讓新竹的風，把藝文種子吹到城市每個角落」高虹安說，今年為了讓大小朋友想到「藝術」就想到「新竹」，諮詢多元意見一起討論藝術節的名稱，用「風城藝術節-戲遊記」與大家重新碰面，將城市打造成藝文團體的表演舞台，同時也讓市民朋友在假日的時候可以闔家大小、扶老攜幼，一起觀賞精采的演出。

「今年夏天為大家端出最具有涼感的藝文饗宴！」高虹安說，從7月1日開始到8月26日，有5個星期六，5個場次，由傳統到現代的精采演出，分別在富美宮、孔廟廣場、香山天后宮、普天宮、天公壇公園，邀請明華園總團、故事工廠、唐美雲歌仔戲團、臺灣特技團、紙風車劇團盛大演出。文化局也特別推出集章換冰棒兌換券的活動，場場精彩、免費入場，邀請民眾一起來參與暑假最盛大的藝文饗宴！

明華園總團孫翠鳳表示，疫情過後藝術團隊動起來，感謝高市長給予這麼好的機會，也盼在場里長有需要的時候可以將藝術團隊介紹到城市的每個角落。唐美雲歌仔戲的小咪（陳鳳桂）老師表示，很開心今天代表團長唐美雲來到新竹，今年將帶來《白蛇傳》，希望鄉親朋友們不要錯過這個機會，前來觀賞演出。

文化局長錢康明表示，「2023風城藝術節－戲遊記」將於暑假期間的週六晚間輪番演出。首場7月1日晚間7時在富美宮，邀請明華園總團帶來臺灣在地傳奇《鴨母王》大戲，本劇由明華園總團首席編導、也是國家文藝獎得主陳勝國，將三百多年前發生在臺灣的真人真事融入現代觀點全新改寫創作，由無敵小生孫翠鳳領銜飾演「鴨母王」朱一貴，此外更破天荒以國、台、客、英四聲道唱歌仔戲，喜愛歌仔戲的朋友一定不能錯過。

7月22日晚間7時在孔廟廣場，由故事工廠帶來《3個諸葛亮》，本劇以3位說書人，用光影秀、新聞播報、法庭審判、默劇等方式，層層解析民間四大愛情傳說「嫦娥奔月」、「牛郎織女」、「梁祝」及「白蛇傳」。精彩解構二十一世紀的愛情傳說，絕對顛覆觀眾的想像。

8月5日晚間7時在香山天后宮，由唐美雲歌仔戲團帶來經典浪漫的民間傳奇《白蛇傳》。本劇由歌仔戲名家「國家文藝獎得主」唐美雲、「人間國寶」小咪領銜主演，細膩唯美的生旦文戲，精彩火熾的武打場面，戲迷將與角色一同感受經典傳說的永恆。

8月12日晚間7時在普天宮，由臺灣特技團帶來《島藝．陣魂曲》。此次臺灣特技團特別為「風城藝術節」與「九天民俗技藝團」攜手演出，將以雜技為主軸， 結合官將首、宋江陣、跳鼓等陣頭表演，並搭配在地廟宇特色文化，展現最具「臺灣味」的特技表演。

8月26日晚間7時在天公壇公園，將由紙風車劇團帶來壓軸好戲《諸葛四郎》。本劇取材《大鬥假面》、《大戰魔鬼黨》、《決戰黑蛇團》三部情節，在四郎與真平展開的這場冒險旅程中，大小朋友將會體會到友誼、機智、勇氣、俠義及寬恕待人的珍貴，誠摯歡迎民眾來現場加入他們的冒險之旅。

文化局表示，今年「風城藝術節－戲遊記」場場精采，皆為免費自由入場，喜愛表演戲劇的民眾一定要來新竹看戲！還有集章換冰棒兌換券的活動，只要累積任2場次戳章，即可兌換限量冰棒券，歡迎全台民眾大手牽小手，一起來看戲。演出相關資訊，請上新竹市文化局官網(http://www.hccg.gov.tw/)查詢，或撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。