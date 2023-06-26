「黑蝙蝠中隊」文物館揭特種部隊秘辛　完整文史免費參觀

▲「深邃的星空—回憶黑蝙蝠中隊」現正展出中。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

冷戰時期，我國曾有一群蝙蝠俠，他們搭上無配備武器的偵察機深入敵軍領空，以低空飛行執行高風險的空投與偵察任務；遇到敵人攻擊時，只能利用地形掩護閃躲，仰賴隊員間的密切合作才有機會平安返航。他們是特種部隊—空軍第34中隊，隊徽是一隻展翅的黑蝙蝠，又被稱作「黑蝙蝠中隊」。新竹市文化局表示，物換星移，當年位於新竹市東大路二段的營區，現已成為「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，歡迎各界免費參觀。

文化局長錢康明表示，黑蝙蝠中隊於民國40年到62年任務期間，損失共15架飛機，犠牲147名作戰人員，是我國空軍犠牲最慘烈的特種部隊。當年有關黑蝙蝠中隊的任何資訊被列為最高機密，甚至連家屬都不知曉任務內容，直到民國98年「黑蝙蝠中隊文物陳列館」於營區原址落成，黑蝙蝠中隊的種種事蹟才逐漸解密。

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文化局介紹，黑蝙蝠中隊文物陳列館展示隊員的任務道具、生活用品，印證黑蝙蝠中隊的歷史軌跡。館藏「陶瓷大象」是由衣復恩將軍從泰國帶回，並放在營區門口作為花臺裝飾，黑蝙蝠中隊解編後，營區內的物品多移轉至新竹與桃園等空軍基地，因此「陶瓷大象」成為黑蝙蝠中隊營區唯一留下的歷史見證物。

文化局進一步說明，館內也展出許多隊員、眷屬們捐贈的珍貴文物，文物背後的故事傳遞深刻的生命教育意義。「飛機殘骸臉盆」為民國50年遭共軍擊落的黑蝙蝠中隊P2V-7U偵察機殘骸所製成的，機上13人無一生還，其中飛行官尹金鼎的遺孀—楊昭蓀女士，於民國87年前往失事地點悼念，當地人得知後，贈送這個由飛機殘骸製作的臉盆給楊女士留念。黑蝙蝠中隊文物陳列館開館時，楊女士特別捐贈此臉盆，讓後人瞻仰。

文化局表示，黑蝙蝠中隊文物陳列館（新竹市東大路二段16號），開館時間每週二至週日，上午9時至下午5時。館內現正辦理「深邃的星空—回憶黑蝙蝠中隊」主題展，4大展區「逆風而行」介紹黑蝙蝠中隊的歷史沿革；「星夜潛行」展出黑蝙蝠中隊任務用品、服裝；「任重道遠」敘述重要特種任務；「榮耀星空」呈現隊員與眷屬的生命故事，歡迎國人踴躍前往參觀。