竹市推「黑蝙蝠中隊教具箱」 博物館前進校園

▲學生觸摸觀察P2V-7U偵察機特性。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「黑蝙蝠中隊文物陳列館」展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，為使學童更加了解地方文史，新竹市政府推出「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」，讓行動博物館走進校園。文化局表示，教具箱設計結合108課綱社會領域、藝術領域及綜合領域之教學素養，打造「P2V-7U電子偵察機」、「長航空領航計算盤」、「航行圖」等8樣文物縮小版模型，另有紙質文物3樣，搭配活潑的遊戲體驗，以多元的教學內容，讓孩子們認識這段光榮而艱險的歷史。

新竹市長高虹安表示，市府重視在地文化教育，積極推動「新竹好學」的施政理念，今(112)年將辦理30場行動教具箱國小校園推廣活動，豐富學生的學習視野。除了課堂之外，也期待孩子們將課堂所學與大人們分享，吸引親子實地走訪「黑蝙蝠中隊文物陳列館」體驗寓教於樂的歷史意義，盼能讓學童更加關心地方文史、與家鄉產生連結，提升對地方文化的認同與肯定，同時引導學童珍惜生命，學習生命教育。

「文化局持續深耕城市文化教育！」新竹市文化局長錢康明表示，「暗夜英雄–黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」結合學校社會領域與國防教育相關課程，教具箱內除了文物教具，另設計學習單、隊徽創意設計卡、創意傳單與桌遊等，並備有教師手冊，有利教師進行多元豐富的教學與展示，增加課堂的趣味性。學生可以透過觸摸文物與設計思考，進行創意發想和實作，增進學習力與專注力。

文化局表示，「黑蝙蝠中隊文物陳列館」眾多館藏中，特別挑選8樣文物打造縮小版的模型，放入行動博物館教具箱。其中最吸引學童目光的「P2V-7U 電子偵察機」模型，帶出機型特點在於偵查而非武裝，了解隊員們夜間低空飛行、蒐集情報的冒險犯難精神；「長航空領航計算盤」則讓學童體會在沒有電腦、衛星GPS的時代，領航員如何隨時根據地圖和其他導航儀器引導飛行方向。

文化局指出，透過「殘骸洗臉盆」的人物故事，讓孩童了解戰爭背後的殘酷，也可以體驗穿戴「救生衣」、操作「緊急反光訊號鏡」等，模擬出任務的危險性，並體會生命的意義與價值，透過實體教具與互動學習並重，帶領學童進行戰爭反思、尊重和珍惜生命的素養教育。

文化局補充，文化局共有10組教具箱，歡迎對教具箱有興趣之教師踴躍申請借用，共同加入新竹文史推廣的行列！借用教具箱詳情可至「新竹．城市博物館」網站（https://hsinchucitymuseum.hccg.gov.tw/）查詢。