臺灣第一客　中央大學客家學院慶成立20週年

▲中央大學客家學院慶成立20週年。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學客家學院於12日舉辦「臺灣第一客‧20th好味緒」活動，慶賀客家學院成立20週年，並於客院大樓一樓迴廊展示近500張的院史精華照片，一同見證客家學院茁壯的歷史，回顧20年累積成就的好味緒(味道)。

院慶20週年邀請到行政院政務委員李永得、國民黨主席朱立倫、客委會綜合規劃處處長吳克能、桃園市客家局局長林昭賢等貴賓。並以500張照片精華及院史歷程，向眾人展示客家學院的發展軌跡和重要時刻，彰顯客家學院對客家文化的堅持和貢獻。

▲國民黨主席朱立倫出席院慶。（圖／朱立倫辦公室提供）

中央大學校長周景揚表示，客家學院最初成立，有賴教育部、客家委員會、客家先進以及校內師長們眾人的幫忙。客家學院學生們參加各項語文競賽，獲獎無數，且招生成果與師生的學術表現之優異，都是有目共睹的。期望未來能跨系所及學門進行合作，鏈結國際，將客家學院打造為臺灣推動客家政策、族群政策的「智庫」，並促使客家學院成為少數族群之政策、法制、社會及語言等研究的標竿學院。

▲周景揚校長期許客家學院繼續向前邁進。（圖／中大提供）

客家學院院長周錦宏表示，客家學院將持續深化客家研究及拓展國際視野，重視客家研究及客語復振在少數群體和語言上的重要性，才能與其他群體有對話的空間，培養跨領域的客家人才，將積累的客家文化資本轉譯成不同的形式，創造出當代客家的多樣風貌。未來也會時刻銘記「客家學院的成立是要回應客家社會的期待」，致力成為推廣客家文化的領頭羊。

客家學院自西元2003年6月12日揭牌，為全台第一所成立的客家學院，並於同年8月正式成立，迄今已20年，不僅是全球首創客家學院，更為全國唯一完整涵蓋客家語言、社會文化、政治經濟、法律與政策等領域的學術單位，並負有為台灣開展客家研究與傳承客家文化之重任。

20週年客家學院院慶規劃相關系列活動，如2023石滬保存維護國際研討會、2023世界客家大會暨第二屆全球客家研究聯盟雙年會等活動。歡迎各界關心客家文化發展之鄉親先進、社會人士、學者與畢業校友們共襄盛舉，一同參與並體驗客家文化。