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大一新生暑期先修「開學可抵學分」　中央大學等14校開設29門課

▲中央大學執行「大學先修課程資訊平臺計畫」提供暑期先修課程。（圖／中央大學提供）

▲中央大學執行「大學先修課程資訊平台計畫」提供暑期先修課程。（圖／中央大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

由中央大學執行的「大學先修課程資訊平台計畫」，結合政大、清大、師大、成大、中興、陽明交大、中山、中正、彰師大、嘉大、東華、暨南、大同等14校，在暑期提供29門不同領域的先修課程，將於5月31日至6月22日開放報名，大一新鮮人可以報名暑期先修課程，及早適應大學課程，開學也可抵免學分。

大學招生委員會聯合會委託中央大學執行「大學先修課程資訊平台計畫」，結合政大等14校共同開課，提供微積分、普通物理、普通化學、生命科學、程式設計、經濟學、會計學、心理學、英文、日文、計概等29門不同領域的先修課程，已邁入第4年。而根據中央大學最新調查發現，參與先修課程的第一屆同學，有高達87%的學生在大學進行多元學習，提升自主學習能力，讓大學生活更多彩多姿。

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中央大學教務長王文俊建議，準大一新生可把握放榜後的暑假參加大學先修課程，不僅可以先適應大學的學習型態，又能折抵學分，未來將多出許多時間規劃大學生活。大學先修課程，可增加自主學習能力，跨域的合作力、社會的實踐力、國際的移動力，及早培養自己的競爭力。

中央大學指出，大學先修課程資訊平臺，今年報名期間5月31日至6月22日，準大一生及高中在學生可根據個人興趣或專業方向，選擇適合自己的大學先修課程。詳細資訊可參考網頁

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