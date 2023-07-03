桃園天文嘉年華中央大學開跑　啟發全民科學興趣

▲天文嘉年華開幕式，由左至右為中大林沛練學務長、葉永烜院士、桃園教育局林威志副局長、中大楊鎮華研發長。（圖／天文所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園天文嘉年華」1日起迄7日、在中央大學展開，由葉永烜院士主講的科普講座「威廉的天空」開啟序幕。中央大學3日表示，天文是對3歲的幼兒到80歲以上的長者，啟發科學興趣的最佳工具。

▲父母帶著孩子一同參與「摺紙天文學」活動。（圖／天文所提供）

因此臺灣科學特殊人才提升計畫規劃全民天文教育「AE4ALL」 ( Astronomy Education for All ) ，舉辦「桃園天文嘉年華」增強臺灣的天文科學教育，並以中央大學天文台為基地，由教育部及桃園市政府教育局指導，協同臺北市立天文科學教育館等單位共同舉辦。期望桃園能引領風騷，成為台灣天文教育的先鋒。

▲葉永烜院士主講「威廉的天空」。（圖／天文所提供）



為期7天的「2023桃園天文嘉年華」活動，每天都有來自國內天文科學領域的專家進行不同主題的科普演講，還有「行動天文館」、「系外行星展」兩大展覽供一般民眾參觀；或是以兒童為對象的「天文故事館」，開放學齡前與小學生投稿的「天文繪畫比賽」；另外還有從實踐與觀測中學習的寶貴機會，例如透過摺紙理解科學原理的「摺紙天文學」、模擬彗星組成與撞擊的「科學實驗」，或是讓學生實際操作天文望遠鏡的「大學生夜間天文觀測」以及「太陽及太空天氣觀測」，帶給民眾豐富天文知識。