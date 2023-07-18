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黃偉哲積極改善台南山區交通　左鎮民生橋斥資逾億元改建

▲台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，經市府爭取中央補助加上配合款進行改建，開工動土儀式由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，經市府爭取中央補助加上配合款進行改建，開工動土儀式由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低，每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，經市府爭取中央補助加上配合款，將進行改建，完工後將可有效提升左鎮區居民交通便利及通行安全，18日舉行開工動土儀式，由市長黃偉哲主持典禮，立委郭國文及議員周奕齊也到場共襄盛舉。

▲台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，經市府爭取中央補助加上配合款進行改建，開工動土儀式由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，左鎮區民生橋北延連接台20乙線，是內庄里及岡林里居民對外重要的聯絡道路之一，與當地居民生活息息相關。民生橋改建工程獲得中央補助款9100萬元，再加上地方配合款3895萬元以及用地費約530萬元，總經費約為1億3525萬元。他特別感謝中央經費挹注及議會大力支持讓民生橋改建順利，方便山區民眾出入，並提高河川排洪效果，此舉對偏鄉交通改善意義重大，也希望工程如期如質完成。

▲台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，經市府爭取中央補助加上配合款進行改建，開工動土儀式由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局說明，由於極端氣候暴雨及颱風，左鎮民生橋現今計畫水位已高於計畫堤頂，整體橋梁過低，每逢汛期風雨造成淹水，導致橋梁阻斷封路，進而影響居民出入安全，經評估後有改建必要。改建工程預計於2023年10月開工，預計2025年初完工，屆時橋面抬高，可望改善遇大雨阻斷通行的狀況。

▲台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，經市府爭取中央補助加上配合款進行改建，開工動土儀式由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局進一步指出，在各單位積極努力下，目前左鎮區內已於2022年8月完成左鎮橋改建，2023年3月澄山一號橋亦進入施作階段。民生橋改建完成後，增加通洪斷面，可改善菜寮溪排水功能及降低區域淹水損失，解決居民長期水患之苦，進而提升左鎮區居民生活品質、交通便利及通行安全。

▲台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，經市府爭取中央補助加上配合款進行改建，開工動土儀式由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市左鎮區南171線民生橋，因橋面過低每逢大雨菜寮溪淹水阻斷通行，經市府爭取中央補助加上配合款進行改建，開工動土儀式由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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