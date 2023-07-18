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台南囝仔設計力耀國際　吳坦晉再度榮獲2023IF設計獎

▲出身台南市的設計工程師吳坦晉，新作品今年再度榮獲2023IF設計獎，迎來人生中第13座獎項，也讓台灣設計量能再度閃耀國際，堪稱台灣之光。（圖／記者林悅攝）

▲出身台南市的設計工程師吳坦晉，新作品今年再度榮獲2023IF設計獎，迎來人生中第13座獎項，也讓台灣設計量能再度閃耀國際，堪稱台灣之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

出身台南市的設計工程師吳坦晉，自2016年起以珍惜水源為出發點，陸續設計出多款外型驚豔、符合人體工學又實用的水龍頭，巧思與創意獲得國際評審青睞，新作品今年再度榮獲2023IF設計獎，迎來人生中第13座獎項，也讓台灣設計量能再度閃耀國際，堪稱台灣之光。

設計工程師吳坦晉，陸續拿下德國IF設計獎、紅點設計獎、美國IDEA傑出工業設計銀獎、臺灣精品獎、美國芝加哥設計獎、金點設計獎等12座獎項，今年再度榮獲2023IF設計獎，迎來人生中第13座獎項。

▲出身台南市的設計工程師吳坦晉，新作品今年再度榮獲2023IF設計獎，迎來人生中第13座獎項，也讓台灣設計量能再度閃耀國際，堪稱台灣之光。（圖／記者林悅攝）

從小就對畫圖及設計有興趣的吳坦晉，職涯首份工作是結構工程師，在職場上無法如求學時自由發揮設計想法，需與電子、業務、工業設計師協同合作，成為進入業界第一課，當時讓他頗為苦惱，但也學會了結構如何合理化、電子電路圖如何看、產品規格量測規範應如何架構、技術轉移、國際規範等乍看與設計無關的知識，後轉任電聲執掌的電子工程師，才發現所學均有所用。

2014年轉投入水五金產業，歷經種種歷練，吳坦晉所學終於得以充分展現，他整合美術班基礎、大學所習工業設計專業及電子工程與結構設計工作經驗研發新型水龍頭並投入國際競賽，於2016年開始嶄露頭角，其與公司團隊設計的YES Basin Faucet作品拿下當年的美國idea銀獎、德國紅點、iF；2019年YES 2 Single Handel Built－in Basin Faucet再度獲德國紅點與台灣金點設計；YES 2 Basin Mixer獲德國iF 紅點台灣精品獎。

▲出身台南市的設計工程師吳坦晉，新作品今年再度榮獲2023IF設計獎，迎來人生中第13座獎項，也讓台灣設計量能再度閃耀國際，堪稱台灣之光。（圖／記者林悅攝）

吳坦晉於2020年創立晨藝設計公司，與各行各業接觸後，意識到設計只是產品的一環，終極目標應是改善人們的生活，除持續在設計中尋找突破點，並整合臺灣優秀產業資源，將構思的設計實際轉化為產品，並以設計力來爭取訂單，2022年，Tai Chi Pull-Out Kitchen Faucet作品獲德國紅點獎與美國芝加哥設計獎，2023年JUSTIME FUNCTION 1 CONCEEALED MIXER再拿下一座德國IF獎。

投入業界十年，從美術班啟蒙到設計產品獲獎，吳坦晉說，不服輸的拚勁是重要關鍵。設計過程中難免會遇到瓶頸或撞牆期，此時他會與同樣是設計師的太太討論，跳脫框架以不同視角去看，常會有意外之喜，疲憊時則透過露營等全家活動來調劑，以輕鬆的親子時光、探索生活體驗等方式讓緊繃的神經得以釋放，累積面對不同產品的能量。

▲出身台南市的設計工程師吳坦晉，新作品今年再度榮獲2023IF設計獎，迎來人生中第13座獎項，也讓台灣設計量能再度閃耀國際，堪稱台灣之光。（圖／記者林悅翻攝）

對於未來產業大環境，吳坦晉認為，台灣業界要轉型擺脫代工，需經營自我品牌，除實作外也須學習，毅然決定攻讀中興大學EMBA，與台灣頂尖的企業主及管理經理人一起學習，希望鑄就更全面的管理思維，以溝通來做設計，除產品外的跨域整合、歸納問題，還需在理性的工業生產思考外整合管理、行銷與消費者間的關係，將設計導入商業思維，才能創造更高價值。

站上國際舞台，與各國頂尖設計高手過招，也讓吳坦晉在設計這條路上看得更遠。他表示，產品設計在外型與功能上的創新雖可取得一定的市場優勢，但也有其流行的限制，且功能也易被模仿與超越，觀察終端消費者，藉由其需求推導價值來設計，才是產品能獲得認同與長期流行的關鍵。

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