3線1警官53歲就退休！轉任鴻準資訊處長　不含分紅年薪逾300萬

▲7月16日甫自請退休的前台南市警局交通大隊長周冠輝（左1），轉換跑道到鴻準精密公司，將出任資訊部門處長。（圖／翻攝自台南市交警大隊書，下同）

記者林悅／台南報導

7月16日甫自請退休的前台南市警局交通大隊長周冠輝，憑藉他資安專才，轉換跑道到鴻海集團關係企業鴻準精密公司，出任資訊部門處長，外傳他的新職不含分紅年薪可能上看300萬元，令不少同儕欽羡不已，台南警界紛表祝福他。

現年53歲，官拜3線1星的周冠輝，是警察大學58期資訊管理系畢業，之後繼續進修取得高雄第一科技大學（現今高雄科技大學）科技法律研究所碩士，歷任台東縣警局大武分局、澎湖縣警局馬公分局、嘉義市警局第一分局長、連江縣警局督察長、嘉義市警局主秘、高雄市警局督察、台南市警局資訊室主任、交通警察大隊長，警職經歷逾30年，係資訊科技與交通管理專才，7月16日甫自請退休獲准。

台南市警局長廖宗山指出，周冠輝將轉換跑道至民間任職，對於周員新職的年薪廖局長表示並不清楚，無法說明，目前交警大隊長一職，先由交警副大隊長蔡佳璋代理大隊長職務，繼任交警大隊長人選會再評選。

據了解，周冠輝本身是高階警官，且又有資訊及科技法律背景，有多家民間企業透過管道表達攬才之意，而鴻海集團關係企業鴻準精密公司，也看上周冠輝資安專業，延攬他擔任資訊部門處長要職，周冠輝認為自己可以發揮長才，向台南市警局長廖宗山報告後，決定自請7月16日退休，台南警界也紛紛對此表達祝福。