台南好好玩！　黃偉哲力推台灣好行6大主題示範遊程　

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府於7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，除依據不同客群設計6大主題24場次的示範遊程，更結合食、宿、遊、購發行400份限量主題套票及拍照打卡抽獎活動。

18日市府於永華市政中心召開記者會，由市長黃偉哲親自主持，力推台南旅遊景點；黃偉哲表示，不論是海線或山線，不同的路線各有不同特色，歡迎全國遊客搭乘台灣好行遊台南，台南市議員陳皇宇也到場表達對活動支持。



黃偉哲表示，台灣好行主題示範遊程活動已邁入第三年，市府每年規劃多元遊程，邀請民眾親自搭乘，吸引許多忠實粉絲每年重遊參與。黃偉哲說，台南文化、宗教底藴深厚，美食小吃也不容錯過，尤其明年2024年就要迎接台南400，市府希望透過今日主題遊程的發表，把台南的好告訴大家，邀請大家來玩，也希望體驗過遊程的民眾，能把台南的美再推廣給更多人知道。



有鑒於台南市國際旅客日漸增加，這次活動邀請了亞洲第一位GoPro大使「Johnny Lo」擔任台南台灣好行旅遊宣傳大使，同時也邀請4位國際好友(菲律賓裔混血Youtuber Wil Dasovich及Daniel Marsh、馬來西亞籍夫妻創作者Charlene Tan及Kai Theory)於九月時來台南搭乘台灣好行。





Johnny Lo於記者會上表示，他們將透過實際體驗與GoPro拍攝方式，讓更多旅客了解如何搭乘台灣好行玩台南，並把台南觀光行銷到國際，其他4位Youtuber則透過預錄影片傳達他們對旅遊台南的期待之情。





觀光旅遊局表示，今年的遊程設計特別整合台南市散步導覽路線行程與台灣好行特約店家，期望在主題示範遊程辦理結束後，遊客們也能參考遊程內容再規劃下一趟的行程。另外，今年也特別辦理外語場次，以吸引更多外籍遊客們來台南體驗台灣好行。



觀旅局說明，今年推出6大主題共24場次的示範遊程，將安排專業導遊帶您實際搭乘台灣好行班次，體驗台灣好行的便利。場次主題分別為「台南輕鬆遊 台灣好行慢旅行」4梯次、「親子共學 穿越時空遊學台南」9梯次、「邊玩邊拍 創作者旅拍郊遊行」4梯次、「午後時光 IG熱點快蒐」2梯次、「安平99 台南鮮體驗」1梯次及「It’s all about Tainan.」4梯次，各梯次限量15名，將於7月19日中午12點起在Accupass活動通(報名網址：https://www.accupass.com/go/tainan2023)開放報名登記。





另外，台灣好行限量優惠套票以車票搭配食、宿、遊及購等不同內容，提供旅客既單純且多樣化的選擇，套票預計將於Trip.com陸續上架販售(https://tw.trip.com/)，歡迎大家踴躍訂購。





市府提醒參與民眾，凡於88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線車內與活動手拿板合照，再上傳至指定活動網址，就有機會抽中GoPro最新機款或限量台灣好行優惠套票。相關活動資訊請大家持續鎖定「台南旅遊」臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/traveltainan)，及台南旅遊官網(https://www.twtainan.net/)查詢。