　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南好好玩！　黃偉哲力推台灣好行6大主題示範遊程　

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府於7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，除依據不同客群設計6大主題24場次的示範遊程，更結合食、宿、遊、購發行400份限量主題套票及拍照打卡抽獎活動。

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

18日市府於永華市政中心召開記者會，由市長黃偉哲親自主持，力推台南旅遊景點；黃偉哲表示，不論是海線或山線，不同的路線各有不同特色，歡迎全國遊客搭乘台灣好行遊台南，台南市議員陳皇宇也到場表達對活動支持。

黃偉哲表示，台灣好行主題示範遊程活動已邁入第三年，市府每年規劃多元遊程，邀請民眾親自搭乘，吸引許多忠實粉絲每年重遊參與。黃偉哲說，台南文化、宗教底藴深厚，美食小吃也不容錯過，尤其明年2024年就要迎接台南400，市府希望透過今日主題遊程的發表，把台南的好告訴大家，邀請大家來玩，也希望體驗過遊程的民眾，能把台南的美再推廣給更多人知道。


有鑒於台南市國際旅客日漸增加，這次活動邀請了亞洲第一位GoPro大使「Johnny Lo」擔任台南台灣好行旅遊宣傳大使，同時也邀請4位國際好友(菲律賓裔混血Youtuber Wil Dasovich及Daniel Marsh、馬來西亞籍夫妻創作者Charlene Tan及Kai Theory)於九月時來台南搭乘台灣好行。

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Johnny Lo於記者會上表示，他們將透過實際體驗與GoPro拍攝方式，讓更多旅客了解如何搭乘台灣好行玩台南，並把台南觀光行銷到國際，其他4位Youtuber則透過預錄影片傳達他們對旅遊台南的期待之情。

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局表示，今年的遊程設計特別整合台南市散步導覽路線行程與台灣好行特約店家，期望在主題示範遊程辦理結束後，遊客們也能參考遊程內容再規劃下一趟的行程。另外，今年也特別辦理外語場次，以吸引更多外籍遊客們來台南體驗台灣好行。

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）
觀旅局說明，今年推出6大主題共24場次的示範遊程，將安排專業導遊帶您實際搭乘台灣好行班次，體驗台灣好行的便利。場次主題分別為「台南輕鬆遊 台灣好行慢旅行」4梯次、「親子共學 穿越時空遊學台南」9梯次、「邊玩邊拍 創作者旅拍郊遊行」4梯次、「午後時光 IG熱點快蒐」2梯次、「安平99 台南鮮體驗」1梯次及「It’s all about Tainan.」4梯次，各梯次限量15名，將於7月19日中午12點起在Accupass活動通(報名網址：https://www.accupass.com/go/tainan2023)開放報名登記。

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台灣好行限量優惠套票以車票搭配食、宿、遊及購等不同內容，提供旅客既單純且多樣化的選擇，套票預計將於Trip.com陸續上架販售(https://tw.trip.com/)，歡迎大家踴躍訂購。

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府提醒參與民眾，凡於88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線車內與活動手拿板合照，再上傳至指定活動網址，就有機會抽中GoPro最新機款或限量台灣好行優惠套票。相關活動資訊請大家持續鎖定「台南旅遊」臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/traveltainan)，及台南旅遊官網(https://www.twtainan.net/)查詢。

▲台南市政府7至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，台南市長黃偉哲親自力推台南旅遊景點行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
想永遠躲泰國！台夫妻「吸金39億」逃亡21年　擁菁英簽證洩底
提前2.6hrs到桃機已排爆！　他驚：一定要提早
提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」！　完整私訊曝光
闖北檢屋頂掛民進黨旗　一審判決出爐
陸生團赴文大交流　北大生：琴聲一響就感覺「兩岸同根同源」
22歲華航準空姐遭聯結車輾頭亡！　家屬提國賠贏了
夏宇童陪穿婚紗哭了　熊熊反笑爆：終於不是遇到渣男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

認識著名財經專家投資大師　匯款20萬保證獲利數倍…枋寮警+行員拆穿騙局

黃偉哲積極改善台南山區交通　左鎮民生橋斥資逾億元改建

新冠確診者同時出現細菌感染　台大雲林分院3D投影探索鼻腔

第四屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽　7／18開幕式

忘記機車停哪裡　東港警載他回家…結局超意外

台南好好玩！　黃偉哲力推台灣好行6大主題示範遊程　

活用企業舊廠產官合作　南消四大隊結合工廠自衛編組搶救演練

第53屆全國技能競賽競賽　大武國中張璽恩奪青少年組3金牌

2萬人上凱道要求居住正義　南投縣府提醒平均地權條例修正重點

工作假期！60志工打造澀水森林自然步道　盼成「蕨類諾亞方舟」

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

認識著名財經專家投資大師　匯款20萬保證獲利數倍…枋寮警+行員拆穿騙局

黃偉哲積極改善台南山區交通　左鎮民生橋斥資逾億元改建

新冠確診者同時出現細菌感染　台大雲林分院3D投影探索鼻腔

第四屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽　7／18開幕式

忘記機車停哪裡　東港警載他回家…結局超意外

台南好好玩！　黃偉哲力推台灣好行6大主題示範遊程　

活用企業舊廠產官合作　南消四大隊結合工廠自衛編組搶救演練

第53屆全國技能競賽競賽　大武國中張璽恩奪青少年組3金牌

2萬人上凱道要求居住正義　南投縣府提醒平均地權條例修正重點

工作假期！60志工打造澀水森林自然步道　盼成「蕨類諾亞方舟」

台灣排球盛事永信杯開放報名！恰逢第50屆睽違2年回歸

Selina挺7月肚浮潛…一上岸驚覺「怎沒胎動」！緊張：該不會被勒到

台股交易量4884億創2年新高　三大法人聯手賣超136億

2現象發酵催化　房屋繼承量年增22%創新高

暴雨時「打高爾夫」　大邱市長挨轟失職反嗆：周末為什麼不能打球？

搭上AI列車「仁寶股價」默默追上！他4天前就預告會漲：員工狂加班

53歲工藤靜香養生秘訣公開！自爆不愛運動、「飯前吃水果」超重要

陸男睡醒「腦梗死」　冰鎮綠豆湯竟是元兇！

德國電競選手ID竟取「希特勒」　秒關遊戲無用...馬上遭到隊伍解約

一座餐檯即一家餐廳！漢來吃到飽新品牌10月開幕　9月開放訂位

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

地方熱門新聞

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

「兩湖論壇」南投茶葉預計獲10.25億訂單

屏東夏日狂歡祭盛大登場

台灣觀光醫療協會首屆「金鷥獎」登場

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

南投65至70歲長者　免費接種肺炎鏈球菌疫苗

3男太吵遭警查獲愷毒包

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

他身障又失智靠女兒苦撐　枋寮警發動募款

雲林登革熱防治居民配合度差　非熱區罰鍰提高

吳坦晉再度榮獲2023IF設計獎

更多熱門

相關新聞

吳坦晉再度榮獲2023IF設計獎

吳坦晉再度榮獲2023IF設計獎

出身台南市的設計工程師吳坦晉，自2016年起以珍惜水源為出發點，陸續設計出多款外型驚豔、符合人體工學又實用的水龍頭，巧思與創意獲得國際評審青睞，新作品今年再度榮獲2023IF設計獎，迎來人生中第13座獎項，也讓台灣設計量能再度閃耀國際，堪稱台灣之光。

驚悚畫面曝！休旅車撞護欄　乘客噴出釀6傷

驚悚畫面曝！休旅車撞護欄　乘客噴出釀6傷

台南南區濱南路自撞6人送醫

台南南區濱南路自撞6人送醫

警官53歲退休轉任鴻準　不含分紅年薪逾300萬

警官53歲退休轉任鴻準　不含分紅年薪逾300萬

高齡交通安全宣導起跑

高齡交通安全宣導起跑

關鍵字：

台南黃偉哲台灣好行

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

她當翻譯30年退休！阿湯哥邀回當嘉賓「陪在我身旁就好」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面