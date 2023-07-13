教部同意中正大學、南開科大漲學雜費！估每學期多負擔265元

▲中正等4所大學申請調漲學雜費，中正大學、南開科大獲准調漲學雜費0.53%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學學雜費基本調幅上限為0.53%，今年共有中正大學、聯合大學、南亞技術學院、南開科技大學4校提出調漲申請，教育部今（13日）公布，僅有中正大學、南開科大等兩校獲准調漲0.53%，南亞技術學院則是撤回申請案，聯合大學未通過，若以公私立大學每學期學雜費各以3萬、5萬計算，一學期可調漲159到265元。

教育部在3月底公布112學年度大學學雜費基本調幅，在參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率核算，訂定112學年度學雜費收費基準調整幅度為0.53％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據教育部統計，今年共有中正大學、聯合大學、南亞技術學院、南開科技大學4校提出申請調漲學雜費，教育部今天公布，中正大學、南開科大等兩校獲准調漲0.53%，南亞技術學院則是撤回申請案，聯合大學則未通過。

教育部指出，獲同意調漲學雜費學校，應依支用計畫執行，經費使用情形及對學生影響效益，應透過相關管道周知校內師生，並於次年度函報支用情形，以利教育部了解。