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性平法修正案通過！明文禁止「師生戀」　校長加害最重罰5倍

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲性平法修正通過，未來將禁止師生戀，最重可終身解聘。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院院會今（13日）通過教育部擬具的 《性別平等教育法》（性平法）修正草案，增訂學校的校長與教職員工，在執行教學、輔導學生或提供工作機會時，不得與學生發展有違專業倫理行為，意即不能發展「師生戀」，未來若情節嚴重，性平會可直接做出最重終身解聘的懲處，另學生因校園性別事件受損害，行為人應負損害賠償責任，若加害者是校長，要負擔損害額3倍至5倍的懲罰性賠償金。

行政院推動《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》等「性平3法」修法，今天在院會通過修法草案，其中性平法為教育部擬具，明定在學習環境及學校課程教材中，落實性別平等教育，並規定中央、地方、學校均應設置性別平等教育委員會。

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教育部指出，這次通過修正草案，將軍警校院及少年矯正學校納入性平法適用範圍，校長與教職員工性與性別有關專業倫理也納入性平法規範，並加強校園性別事件防治教育宣導與學生輔導，精進學校與主管機關調查處理機制，強化主管機關對學校提供諮詢輔導與適法監督等，對於營造友善性別平等教育環境及可信賴、有效的事件調查處理機制，將提供更明確的指引規範。

教育部進一步說明，這次修法增訂考量校長、教職員工在執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，具有權力不對等情形，與學生在與性或性別有關人際互動上，應遵守專業倫理，不得與學生發展有違專業倫理行為，故將相關行為納入性平法加以規範，並列入相關人員任用消極資格，以維護友善性別平等教育環境。

而為保護學生權益，加嚴行為人處置措施，教育部表示，這次修法增訂行為人為學校的校長或教職員工，學生因校園性別事件事件受到損害，行為人應負損害賠償責任，法院得因被害人請求，依侵害情節，行為人為教職員工，酌定損害額一倍至三倍之懲罰性賠償金；行為人為校長，得酌定損害額三倍至五倍之懲罰性賠償金。

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