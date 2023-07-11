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北科大生要辦「飯桶王大賽」！教育部喊不樂見　曾有人吞饅頭噎死

▲▼北科大大門，北科大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲北科大白飯之亂持續延燒，還有學生準備舉辦飯桶王大賽，教育部明確表示，不樂見也不鼓勵。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北科大「白飯之亂」沒完沒了！北科大學生到熱炒店用餐，因為不滿白飯沒了且沒吃飽，怒刷1星反擊，雙方仍各執一詞，事件尚未平息，竟有學生發起「北科第一屆飯桶王大賽」，且已經累積3萬多元贊助獎金，教育部指出，過去曾有學生參加類似比賽過世，教育部至今立場都一致，不鼓勵也不樂見這種活動，學生若想表達想法，可以用其他方式，也希望校方出面和學生溝通。

教育部技職司楊玉惠指出，早在15年前，就有大葉大學學生因為參加大胃王比賽，30秒內吞2.5顆饅頭，導致身體不適，最終過世，而大胃王這類的比賽，吃太撐有傷身體，對健康也有影響，教育部立場一致，不鼓勵也不樂見大胃王這種活動，學生若想表達想法，可以用其他方式，也希望校方出面和學生溝通。

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楊玉惠認為，此事發展至今已經失焦，可能是大家都在氣頭上的緣故，希望校方能主動跟學生溝通，盡快平息衍生的爭議。

北市熱炒店「大道創意料理快炒」8日晚餐時段，27位北科大資財營學生沒訂位就到店內用餐，把店內2桶白飯吃光還怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，讓店家直喊難過。「北科資財營」總召一度發表聲明稱留下1星評價並無不妥，被網友痛批後刪文，9日晚火速到熱炒店向老闆道歉並合照；昨凌晨再發道歉聲明，對店家致上最大歉意，下次會先預約再去用餐。

面對白飯之亂事件延燒，北科大今天終於發表聲明，對資財系學生與校園鄰近店家消費紛爭引發社會大眾關注與滋生紛擾，當事學生及陪同處理的老師皆承受過度的輿論壓力，校方深感遺憾，也絕不樂見惡意的言論持續蔓延，在此事件上，虛心接受各界的批評與指教，並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。

然而「白飯之亂」事件並未因校方發出聲明而止歇，竟有北科大學生在臉書私密社團怒喊「為何輿論一面倒？」，並表示已向畢業學長們拉到贊助獎金31600元，要高調舉辦「北科第一屆飯桶王大賽」，暫定報名費免費，但會有押金，完賽就會退還，其中還有包括「大胃王組」。

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