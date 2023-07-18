遭嗆白目！　王婉諭反擊柯文哲「民眾黨才四年就跟黑金為伍」

▲王婉諭18日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）



記者蘇晏男／台北報導

時代力量黨主席王婉諭16日出席舉辦在凱道的「公平正義救台灣」遊行並上台致詞，但民眾黨主席柯文哲昨接受專訪時，直言王當天上台罵主辦人之一的黃國昌「這實在是有夠白目的」。對此，王婉諭今（18日）回應，柯文哲一開口就說謊，她當天是批評柯跟苗栗縣長鍾東錦、前立委顏清標等人站在一起，奉勸她不要張冠李戴到黃國昌頭上。王婉諭也說，民眾黨才成立四年就跟黑金暴力為伍，這樣算什麼超越藍綠？

針對柯文哲上述言論，王婉諭18日上午在立法院回應，這顯示柯文哲說謊成性，只要一開口就說謊，且說謊不打草稿；當天她上台講話時，柯文哲就在後台，「難道他不知道我說些什麼嗎？而且可以聽成另外一個版本，其實真的是非常地荒謬」，當天全程的發言在她臉書上，建議柯可以去看。

王婉諭也稍還原當天的發言；她說，當天她講的是白色跟黑色距離並沒有比藍綠更遙遠到哪裡去，就在說柯文哲跟在農地違法開採砂石、佔用國有土地的苗栗縣長鍾東錦站在一起、跟早年涉嫌職棒簽賭、佔用國有土地蓋違建的前立委顏清標家族站在一起，從頭到尾她點名是柯政治上的盟友，並批評柯跟黑金站在一起，但柯卻不敢面對，或只是假裝沒聽見。

王婉諭也指，民眾黨社會力主任陳亞麟，出席黑道幫派「飛鷹幫」餐會，坐在主桌，但其競選辦公室竟然大言不慚說「中華飛鷹愛心關懷協會」是公益社團，不應該扭曲成黑幫，但不好意思，「中華飛鷹愛心關懷協會」的代表人，就是飛鷹幫幫主陳重吉；另外，民眾黨花蓮縣議員傅國淵有傷害前科，拿球棒把人打傷，而民眾黨雲林縣議員陳乙辰，涉入暴力討債，犯下恐嚇罪。

王婉諭表示，民眾黨才成立四年就跟黑金暴力為伍，這樣算什麼樣超越藍綠？希望大家能更看清楚；同時也奉勸柯文哲，不要轉移跟鍾東錦、顏清標的關係，移花接木她對這些的批評，張冠李戴到黃國昌頭上。