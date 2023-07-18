社宅直接發包金額破1747億　林右昌：未來每年要衝1.5萬戶

▲內政部長林右昌。（圖／記者呂晏慈攝）



記者陳家祥／台北報導

時力前立委黃國昌、館長發起的716公平正義救台灣集會吸引萬人上凱道，讓居住正義議題再度受到重視。針對民眾黨主席柯文哲點名蔡政府，說清楚任內任內到底開工、完工多少戶社會住宅，內政部長林右昌說，中央社宅直接發包金額已破1747億元，未來每年將力拼1萬5千戶以上的社宅，加速提供滿足人民的需求。

林右昌18日表示，社會住宅是前人種樹後人乘涼的長期工作，需要中央地方與社會各界一起來努力，蔡英文政府從106年開始興辦社宅，第一階段是由中央協助、地方主辦，到109年起的第二階段，由於地方政府人力與資金缺乏，成果相當有限，因此改由中央成立的國家住都中心，開始大量直接興辦。

林右昌說明，根據營建署統計截至112年7月17日為止，國家住都中心在全國一共完成發包88處，高達「3萬4,897戶」社會住宅 ，總發包金額超過1747億，未來將陸續於114至116年完工。除此之外，內政部也積極透過各種政策手段儲備社宅土地，未來每年將力拼1萬5千戶以上的社宅，加速提供滿足人民的需求。

林右昌指出，中央在短短3年的時間內，就讓全國社會住宅推動速度達到歷史新高，這是靠許多同仁的努力，還有中央地方齊心才達到的成果。

林右昌強調，解決居住問題必須多管齊下，除了社會住宅、實價登錄、包租代管，也會持續推動 300億租金補貼、 165億中產以下房貸支持專案 ，以實質的政策照顧每個族群。加上行政院在7月6日通過的囤房稅2.0方案 ，針對房屋所有人住家用房屋進行全國總歸戶，以鼓勵房屋釋出，擴大租屋供給，滿足國人不同階段的居住需求。