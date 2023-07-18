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郭台銘大咖幕僚是他們！陳文茜、楊照助拳拚空戰　獨立參選8月掀牌

郭台銘、侯友宜都出席716凱道遊行，不僅王不見王，境遇也大不相同；郭致詞獲得台下掌聲，侯則慘被噓爆。

▲郭台銘、侯友宜都出席716凱道遊行，不僅王不見王，境遇也大不相同；郭致詞獲得台下掌聲，侯則慘被噓爆。

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名失利後，仍在備戰2024總統大選，郭陣營近日招兵買馬、擴大團隊，持續在陸空戰保溫，朝著獨立參選總統的目標前進。

本刊掌握，空戰方面，郭營請來2大資深媒體人陳文茜與前《新新聞》周刊總編輯楊照出謀劃策，為政策論述定錨；陸戰部分，拉攏具組織動員量能的藍營地方派系與議長系統，替日後獨立參選所需的連署做準備，參選態勢8月將更為明朗。

資深媒體人陳文茜（圖）為郭台銘舊識，二人能直接熱線，交換選舉意見，是郭相當信任的重要策士之一。

▲資深媒體人陳文茜（圖）為郭台銘舊識，二人能直接熱線，交換選舉意見，是郭相當信任的重要策士之一。

「台灣人民需要改變，改變可以帶來希望，改變就是要政黨輪替！」出席716凱道「公平正義救台灣」活動的鴻海創辦人郭台銘，在台上致詞時高聲痛批民進黨執政傲慢，做不到居住正義與司法改革，該用選票給予教訓。

郭陣營近來猛拋政策議題劍指綠營，搶攻話語權，背後「發動機」之一，正是前《新新聞》周刊總編輯楊照（圖）。（翻攝敏講堂YouTube）

▲郭陣營近來猛拋政策議題劍指綠營，搶攻話語權，背後「發動機」之一，正是前《新新聞》周刊總編輯楊照。（圖／翻攝敏講堂YouTube）

郭台銘一番激昂的喊話，搏得台下「郭董！郭董！郭董！」歡呼聲不斷，瞬間炒熱現場氣氛。

儘管郭台銘至今未正式表態參選總統，但包括716的凱道活動，最近一週他已參加3場「類造勢」活動，近期公開行程逐步增加，搶攻媒體曝光度，也開始整軍備戰，厚植空戰與陸戰實力。本刊掌握，在空戰方面，有陳文茜與楊照兩大資深媒體人助拳，負責操刀郭營的議題設定。

坐擁地方組織動員實力的南投縣議長何勝豐，在侯友宜獲得國民黨徵召當天，旋即發表退黨聲明，如今堅定挺郭台銘。（翻攝郭台銘臉書）

▲坐擁地方組織動員實力的南投縣議長何勝豐，在侯友宜獲得國民黨徵召當天，旋即發表退黨聲明，如今堅定挺郭台銘。（翻攝郭台銘臉書）

親近郭營的人士透露，陳文茜早在4年前郭台銘投入國民黨總統初選時，就已是郭相當信任的重要策士，「郭董念茲在茲，所提出的兩岸和平宣言，她就是主要起草人之一。」如今郭、陳還經常熱線，就各式議題交換意見，陳並四處協助覓才，找熟稔選舉實務的人進入郭團隊，助郭一臂之力。



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