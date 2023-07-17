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最後一艘運糧船駛離烏克蘭！黑海協議將到期　全球再陷糧食危機

▲▼載有烏克蘭穀物的貨船行駛在黑海上。（圖／路透）

▲載有烏克蘭穀物的貨船行駛在黑海上。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

隨著最後一艘運糧船已經離開烏克蘭港口，生效將近一年的《黑海穀物協議》將於17日到期，但俄羅斯至今並未表示是否同意延長協議，另外界感到並不樂觀，分析認為全球糧食價格可能再度上漲。

俄羅斯和烏克蘭均為世界上最重要的糧食出口國，但自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭並封鎖烏克蘭在黑海的港口後，全球糧食價格飆升引發糧食危機。在聯合國與土耳其的斡旋下，俄羅斯一度同意並三次展延協議，讓烏克的糧食得以出口。

根據路透社報導，黑海穀物協議之下的最後一艘運糧船已經於16日離開敖德薩港（Odesa），而莫斯科至今仍沒有同意繼續延長協議。俄羅斯總統普丁日前在電話會談中向南非總統表示，黑海穀物協議沒有實現該有的目標，包括消出俄羅斯糧食與化肥的出口障礙，以及向非洲大陸等有需要的國家提供糧食。

《黑海穀物協議》最早是在2022年7月由土耳其和聯合國共同促成，目的是確保烏克蘭糧食的出口安全。依據協議，運糧船能在烏克蘭領航員的帶領下穿過黑海安全走廊，然後再經由土耳其的博斯普魯斯海峽進入全球市場。事實證明，這份協議對緩解全球糧食價格危機至關重要，尤其是對於那些依賴烏克蘭糧食的發展中國家而言。

在協議期間，烏克蘭已經出口將近3300萬噸的玉米、小麥和其他穀物。聯合國世界糧食計畫署表示，2023年至今已經向烏克蘭採購80％的小麥，高於2021年和2022年的50％；到目前為止，透過該協議已經向全球45個國家供應糧食，其中供應亞洲國家佔46％、供應西歐國家佔40％、供應非洲國家佔12％，供應東歐則為1％。

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