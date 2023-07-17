快訊／糧食要漲了　俄羅斯宣布中止「黑海穀物協議」

▲俄羅斯17日宣布中止「黑海穀物協議」（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

攸關世界糧食進出口、生效將近一年的《黑海穀物協議》17日到期。最新消息指出，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，鑒於到俄方在協議中的要求一直未能實現，俄方將中止執行協議，「直到要求獲得滿足」才會恢復實施該協議。

俄羅斯和烏克蘭均為世界上最重要的糧食出口國，但自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，並封鎖烏克蘭在黑海的港口後，全球糧食價格飆升引發糧食危機。在聯合國與土耳其的斡旋下，俄羅斯一度同意並三次展延該協議，讓烏克蘭糧食得以出口。

根據路透社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日表示，《黑海穀物協議》效力只到今天（17日）為止，「不幸的是，俄羅斯在協議中的要求，至今為止一直未能實現，因此協議將不再有效」。

有媒體詢問，中止協議是否與克里米亞大橋（Crimea Bridge）16日遇襲有關。佩斯科夫回答，中止協議與大橋遇襲沒有任何關係，更強調只要協議中「俄羅斯的要求」獲得滿足，俄方就會恢復實施該協議。

《黑海穀物協議》最早在2022年7月由土耳其與聯合國共同促成，目的是確保烏克蘭糧食的出口安全。依據協議，運糧船能在烏克蘭領航員的帶領下穿過黑海安全走廊，然後經由土耳其的博斯普魯斯海峽進入全球市場。

事實證明，這份協議對緩解全球糧食價格危機至關重要，尤其是對於那些依賴烏克蘭糧食的發展中國家而言。在協議期間，烏克蘭已經出口將近3300萬噸的玉米、小麥和其他穀物。

聯合國世界糧食計畫署表示，2023年至今已經向烏克蘭採購80％的小麥，高於2021年和2022年的50％；到目前為止，透過該協議已經向全球45個國家供應糧食，亞洲國家佔46％、西歐國家佔40％、非洲國家佔12％，東歐則為1％。



