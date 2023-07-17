不禮讓行人被罰　3駕駛人經台南分署發執行命令傳繳後繳清

▲不禮讓行人被罰，台南3名駕駛人經台南分署優先發執行命令傳繳後繳清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市有3名駕駛人因不禮讓行人遭警方告發，因逾期未繳被優先移送行政執行，台南分署經發執行命令傳繳後3人全部繳清。

56歲台南市安南區潘姓男子，2021年4月間駕車行經台南市東區小東路與成大醫院停車場出口，於行人穿越道有行人穿越，未暫停讓禮讓行人優先通過，肇事致人受傷，經台南市警一分局員警舉發，台南市交通局裁罰新台幣2400元，潘男另滯欠2021年度全民健康保險費8260元，合計滯欠金額10660元，分別經台 南市交通局、健保署南區業務組移送法務部行政執行署台南分署強制執行。台南分署表示，執行人員於收案後，核發執行命令，經銀行回覆足額扣押，而後核發收取命令分別交台南市交通局、健保署南區業務組收取。

無獨有偶，47歲東區李姓男子，2022年1月間駕車行經東區中華東路三段巷口，轉彎時，未暫停禮讓行人優先通行，肇事致人受傷，經台南市警一分局員警舉發，遭交通局裁罰新台幣2600元，逾期不履行，經交通局移送台南分署強制執行，執行人員於5月25日收案後，執行人員即核發繳納通知書，李男於接獲通知書後，主動將罰鍰繳清。

另23歲歸仁區劉姓男子，2021年10月間騎車行經東區育樂街與東寧路，於行人穿越道有行人穿越時，未暫停讓行人先行通過，經台南市警一分局員警舉發，遭交通局裁罰1500元。另加上劉男滯欠5案交通罰單，合計罰鍰金額9700元，逾期不履行，經交通局移送台南分署強制執行，執行人員於5月22日收案後，執行人員發現劉男名下有汽車1部，發函監理機關禁止異動，並核發執行命令，扣得存款2771元，事後核發收取命令交付台南市交通局收取，將優先清償本件未禮讓行人罰鍰。

台南分署提醒，道交新制自2023年6月30日上路施行，針對將汽車未禮讓行人的罰鍰金額上限提高到6000元，請駕駛人行經行人穿越道時，應禮讓行人優先通行，切勿搶越、逼讓，以免不慎造成行人傷亡，同時造成荷包大失血，台南分署將持續針對此類型案件優先執行，提醒駕駛人勿心存僥倖，挑戰公權力。