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台南愛文芒果御中元禮盒日本通路需求爆量　芒果為基底楊枝甘露取代珍珠奶茶成新寵

▲台南市長黃偉哲進行台南芒果亞洲宣傳行程，抵達日本東京迅速與當地通路商展開商談，拓展台南芒果在全日本超市、星級飯店、大型遊樂園等通路，受到日媒重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市長黃偉哲進行台南芒果亞洲宣傳行程，抵達日本東京迅速與當地通路商展開商談，拓展台南芒果在全日本超市、星級飯店、大型遊樂園等通路，受到日媒重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲馬不停蹄進行台南芒果亞洲宣傳行程，抵達日本東京迅速與當地通路商展開商談，拓展台南芒果在全日本超市、星級飯店、大型遊樂園等通路，受到日本民眾歡迎及日媒重視。

14日在充滿文化底蘊的東京日本橋舉辦記者會，現場來自全日本的通路商及媒體雲集，駐日大使謝長廷與黃偉哲市長，特別手做登上日本2023年最流行食物冠軍的「楊枝甘露」，示範以台南愛文芒果、紅文旦作為主要基底，引起日本媒體的高度重視及大幅度報導。

▲台南市長黃偉哲進行台南芒果亞洲宣傳行程，抵達日本東京迅速與當地通路商展開商談，拓展台南芒果在全日本超市、星級飯店、大型遊樂園等通路，受到日媒重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

楊枝甘露源自香港，在台灣改良為以手搖飲方式後，這股風潮吹進了日本，根據日本TBS電視台報導預測，楊枝甘露今年將會打敗珍珠奶茶，登上日本2023年的最流行食物第1名。記者會上，在日籍料理老師的帶領下，駐日大使謝長廷與黃偉哲市長，攜手以在日本超人氣的台南愛文芒果、台南特產的紅文旦、小珍珠、椰漿、日本當地的牛奶，調製出最具話題性的飲品「楊枝甘露」，現場鎂光燈閃個不停，媒體們對於黃偉哲市長所帶來充滿台灣味的話題性飲品，表達高度的興趣，甚至於製作專題性報導的日本媒體，也在現場詢問來台南取材的可能性。

黃偉哲市長一抵達日本，與静岡鉄道株式会社靜鐵超市、Royal Park Hotel連鎖飯店、八景島遊樂園飯店、Ross Hotel等通路展開對談，對於日本御中元期間，台南芒果訂購量暴增，黃市長表達感謝之意，橫濱Royal Park Hotel連鎖飯店取締役副社長仲條 彰規表示，飯店因應台南芒果季特別在橫濱Royal Park Hotel五星級飯店內推出台南芒果塔及台南芒果蛋糕甜點、西武集團旗下的八景島遊樂園，也在7月中旬開始，推出台南芒果系列產品，充分展現出日本通路商對於台南芒果熱情支持的態度。

▲台南市長黃偉哲進行台南芒果亞洲宣傳行程，抵達日本東京迅速與當地通路商展開商談，拓展台南芒果在全日本超市、星級飯店、大型遊樂園等通路，受到日媒重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

自大航海時代以來，台南歷經荷蘭、明鄭、清朝、日據時期的治理，留下許多深具歷史意義的建築，造就了台南豐富的文化底蘊，台南市長黃偉哲表示，此次選擇在日本橋舉辦記者會，正是輝映台，日兩地城市的特質，記者會佈置，以台南愛文芒果為主角，搭襯全球聞名的台南蘭花，將台南愛文芒果御中元禮盒的質感再升級，躍升日本頂級水果禮之列。

▲台南市長黃偉哲進行台南芒果亞洲宣傳行程，抵達日本東京迅速與當地通路商展開商談，拓展台南芒果在全日本超市、星級飯店、大型遊樂園等通路，受到日媒重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

台南市政府農業局李建裕局長表示，以往日本消費者不太習慣網路採購水果，近年來，台日友好氛圍越來越濃厚，台灣水果在日本部分線上銷售也逐漸有超越實體的新趨勢，日本知名餐飲品牌崎陽軒，以期間、店鋪限定的形式，在網路通販與實體店鋪販賣新鮮的台灣芒果，銷售超過預想績效，日本樂天、自然屋物產株式会社(自然屋跨境電商)、日本誠品生活，都紛紛推出台南芒果日本下訂台灣產地直送服務，購買網址如下，歡迎多加利用。

★日本樂天
https://reurl.cc/p685xe
https://reurl.cc/v7G6W1
★日本自然屋物產株式会社(自然屋跨境電商)
https://reurl.cc/Yem0eo

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