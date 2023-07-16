台南特搜通過中型搜救隊認證　黃偉哲親自表揚並嘉勉特搜英雄

▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列，台南市消防局將國家中型搜救隊伍認證之識別臂章獻獎給市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市搜救隊7月7日至9日至內政部消防署竹山訓練中心參加國家搜救隊伍認證，進行36小時全情境不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列，台南市消防局2023年國家中型搜救隊伍認證之識別臂章獻獎給市長黃偉哲，和市府團隊及市民朋友共享榮耀。

為了表彰台南市搜救隊順利通過中型搜救隊伍認證，台南市義勇消防總隊舉辦餐會嘉勉搜救隊的人員，並邀請市長黃偉哲和眾多議員親臨現場，會中並將通過2023年國家中型搜救隊伍認證之識別臂章獻獎給市長黃偉哲。

為強化災害應變處理與提升救援效率，內政部消防署自2021年起分年推動特種搜救隊國家認證計畫(NAP)，共分2階段評核，第1階段為書面資料實地審核，審查搜救隊成員資格、裝備器材、訓練紀錄等各式書面文件；第二階段為36小時不間斷測驗，針對搜救隊五大功能編組之管理、搜索、救援、醫療及後勤等進行地震災害搶救模擬情境檢測，包括行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療救治等項目，以確認各項專業救災技能是否達標。

台南市搜救隊參加認證人員包含警消特搜人員42名、義消特搜人員15名，也納入實力堅強的外部專家團隊，包含奇美醫院、安南醫院出動共2名醫師、4名護理師及結構工程技師公會、土木技師公會出動共4名技師，在大家同結一心的努力下，順利挺過難關完成各項救援任務，成功通過認證。

市長黃偉哲表示，感謝消防局的領導團隊以及外部專家團隊，你們的全力支持和協作是此次取得如此優異成績的重要原因，順利取得國家中型搜救隊伍資格，意味著在專業技能、裝備設施、訓練標準等方面達到了國際水準，將加入國際人道救援輪值行列，我們也將秉持「Taiwan Can Help」的精神，未來與內政部消防署搜救隊及其他縣市通過搜救認證之隊伍共同執行國際人道救援任務。

消防局長李明峯表示，此次消防局取得中型搜救隊伍認證，是對搜救隊成員們的肯定，感謝市府的預算支持，充實各式裝備器材，並展現出卓越的專業能力、優異的協作能力以及對救援使命的堅定承諾，將肩負起國際人道救援的艱鉅任務，未來仍持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力。