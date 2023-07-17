金溥聰將鎖定「這兩都」查弊案？　郭正亮斷言：一定會打到鄭文燦

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜因近期多項民調墊底，黨內部分人士傳出「換侯」聲浪。前立委郭正亮日前斷言，中常委連署不會成功，建議侯友宜競辦執行長金溥聰對於黨內不同意見，沒有必要用尖銳的語言批評，因為那些都是未來的選票。此外，他也指出，金溥聰未來要以桃園、台南兩都為查弊案的焦點，直言「一定會打到前桃園市長鄭文燦。」

郭正亮在節目《中天新聞》中表示，藍營要團結，黨內首先不要互打，7月23日後局面應該會不一樣。同時，他也預測，中常委連署不會成功，建議金溥聰對於黨內不同意見，沒有必要用尖銳的語言批評，因為那些都是未來的選票，而且立委鄭麗文、前立委蔡正元、前立委邱毅這些都是黨內有份量的戰將，未來一定會跟國民黨走在一起，不可能離開。

郭正亮說明，民眾黨總統參選人柯文哲民調上升，主要就是因為他勇於和民進黨作戰，讓人感覺他能挑戰民進黨總統參選人賴清德、總統蔡英文，所以他的聲量就會比侯友宜大很多，讓人家覺得他是下架民進黨最好的人選。

郭正亮也補充，目前他聽到消息，指金溥聰決定要以桃園、台南為兩個查弊案的焦點，台南是賴清德的本基地，光電案與爐渣案到現在都不知道怎麼回事。他說，金溥聰以前輔選時，查弊案是很厲害的，包括宇昌案，而桃園雖然現在是國民黨執政，但目前設定有兩個案子要查，都一定會打到前桃園市長鄭文燦。