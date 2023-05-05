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「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

▲▼ 嘉檢結合縣府「企業誠信暨圖利與便民論壇」活動 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢結合縣府「企業誠信暨圖利與便民論壇」活動 。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署受邀參與嘉義縣政府於今(5)日在故宮南院集賢廳舉辦之「綠能嘉園．勇敢超越」企業誠信暨圖利與便民論壇活動，本次活動由嘉義縣翁章梁縣長主持，法務部廉政署莊榮松署長、嘉義地檢署陳松吉檢察長、台灣電力公司嘉義區營業處許墩貴處長、國立故宮博物院南院處彭子程處長、義守大學蕭宏金教授、太陽光電產業永續發展協會蔡佳晋理事長、太陽光電發電系統同業公會江一志理事、太陽光電產業協會陳坤宏常務理事等貴賓一同出席，透過產、官、學三界共同簽署「企業誠信公約」，宣誓攜手守護綠能產業發展的決心。

會中由嘉義地檢署江炳勳檢察官專題演講「破除便民與圖利之迷思」，接著由嘉義縣副縣長劉培東擔任論壇主持人，與談人則有縣府經發處江振瑋處長、縣府農業處許彰敏處長、台電公司嘉義區營業處許墩貴處長、世新大學葉一璋教授及太陽光電產業團體代表等參與座談，針對嘉義縣綠能產業永續發展及推動企業誠信形象等議題進行深度交流。

▲▼ 嘉檢結合縣府「企業誠信暨圖利與便民論壇」活動 。（圖／嘉義地檢署提供）
嘉義地檢署陳松吉檢察長致詞時表示，政府在輔導或鼓勵產業發展的同時，提供優質的投資環境是相當重要的，近年耳聞有些地方政府不肖公務員假藉審核權限向綠能廠商索賄，或地方勢力假環保名義行抗爭勒索廠商之行為，嚴重妨害地方綠能建設，因此嘉義地檢署於110年即邀集轄區行政、司法、調查等部門成立「地區打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，今年2月更擴大邀請環保、海巡、國土、國營事業等加入，展現地檢署積極維護透明廉潔綠能產業發展的決心。

▲▼ 嘉檢結合縣府「企業誠信暨圖利與便民論壇」活動 。（圖／嘉義地檢署提供）
嘉義地檢署期望藉由此次論壇活動展現政府保護綠能產業發展決心，及有效凝聚私部門反貪腐共識，引領企業、廠商齊力盡善社會責任及落實誠信廉能之經營理念。並呼籲綠能業者於產業發展推動上，若受有不法阻礙，逕向地檢署提出舉發；民眾如果發現公務員或不肖不士不法介入綠能建設情事，亦可協助蒐證並將相關資料提供給檢警調，環境永續是全民共同的責任，透過公私協力定能維護我國能源政策的核心價值，使能源安全、綠色經濟、環境永續與社會公平等面向均衡併進，以促進能源永續發展。

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