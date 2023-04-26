嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

▲▼ 嘉檢打擊詐欺策進作為聯繫會議，召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，共同落實打詐行動 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義地檢署遵循臺灣高等檢察署之指示，召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，共同就落實打詐行動綱領之策進作為，進行觀摩學習及意見交流，會中分別由嘉義縣警察局刑警大隊大隊長陳培德、嘉義市政府警察局刑警大隊大隊長李奇勳、法務部調查局嘉義縣調查站組長盧天聖、嘉義市調查站組長鄭明輝、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊隊長張玉龍、嘉義市專勤隊隊長張添童、憲兵指揮部嘉義憲兵隊士官長陳威安及嘉義地檢署主任檢察官姜智仁等人提出報告，就法制面、執行面、宣傳面，如何完成公私部門之協力與銜接等節充份交流、資源共享，以期完成團隊合作，加強查緝及預防詐欺犯罪。

▲嘉檢檢察長張曉雯 。（圖／嘉義地檢署提供）



檢察長張曉雯表示，感謝各司法機關積極投入打詐嘉義隊之分工協調、策略布署，透過通報機制之建立，建構公私協力、跨域合作方式，以達到清上游、斷人頭的打詐策略目標；也呼籲轄內四大超商、電信業者、電力公司、金融機構、旅宿業者等民間機構，均能加入阻詐、反詐之行列。

嘉義縣市政府警察局對於成功攔阻被害人匯款之金融機構行員或查緝詐欺領款車手之檢舉人，均予以公開表揚，並適度提供獎金以資獎勵，期能結合全民及各公私部門力量，以求從源頭瓦解犯罪組織，澈底打擊詐欺犯罪。本署也要求檢察官應嚴格監督法院之裁判，對於未符合罪刑之判決，應提起上訴，並期待法院能夠體察該類犯罪造成的民心苦痛、破壞社會的信賴關係等節，予以從重量刑，俾能有效嚇阻詐欺犯罪，共同守護民眾的財產安全。

詐欺犯罪不僅侵害民眾財產安全，更容易衍生其他社會問題，尤其近年來詐欺集團利用宅經濟之便利，以數位化、網路化方式詐騙民眾，造成民眾極大財產損失。行政院於民國111年7月15日核定以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4大打擊面向之「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以期結合各公私部門之力量，共同打擊詐欺犯罪。