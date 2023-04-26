　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

▲▼ 嘉檢辦理嘉義地區打擊詐欺策進作為聯繫會議建構以民生導向反詐及公私協力之打詐嘉義隊 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉檢打擊詐欺策進作為聯繫會議，召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，共同落實打詐行動 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署遵循臺灣高等檢察署之指示，召集嘉義地區檢、警、調、憲、移民等司法單位，共同就落實打詐行動綱領之策進作為，進行觀摩學習及意見交流，會中分別由嘉義縣警察局刑警大隊大隊長陳培德、嘉義市政府警察局刑警大隊大隊長李奇勳、法務部調查局嘉義縣調查站組長盧天聖、嘉義市調查站組長鄭明輝、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊隊長張玉龍、嘉義市專勤隊隊長張添童、憲兵指揮部嘉義憲兵隊士官長陳威安及嘉義地檢署主任檢察官姜智仁等人提出報告，就法制面、執行面、宣傳面，如何完成公私部門之協力與銜接等節充份交流、資源共享，以期完成團隊合作，加強查緝及預防詐欺犯罪。

▲▼ 嘉檢辦理嘉義地區打擊詐欺策進作為聯繫會議建構以民生導向反詐及公私協力之打詐嘉義隊 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢檢察長張曉雯 。（圖／嘉義地檢署提供）


檢察長張曉雯表示，感謝各司法機關積極投入打詐嘉義隊之分工協調、策略布署，透過通報機制之建立，建構公私協力、跨域合作方式，以達到清上游、斷人頭的打詐策略目標；也呼籲轄內四大超商、電信業者、電力公司、金融機構、旅宿業者等民間機構，均能加入阻詐、反詐之行列。

▲▼ 嘉檢辦理嘉義地區打擊詐欺策進作為聯繫會議建構以民生導向反詐及公私協力之打詐嘉義隊 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義縣市政府警察局對於成功攔阻被害人匯款之金融機構行員或查緝詐欺領款車手之檢舉人，均予以公開表揚，並適度提供獎金以資獎勵，期能結合全民及各公私部門力量，以求從源頭瓦解犯罪組織，澈底打擊詐欺犯罪。本署也要求檢察官應嚴格監督法院之裁判，對於未符合罪刑之判決，應提起上訴，並期待法院能夠體察該類犯罪造成的民心苦痛、破壞社會的信賴關係等節，予以從重量刑，俾能有效嚇阻詐欺犯罪，共同守護民眾的財產安全。

詐欺犯罪不僅侵害民眾財產安全，更容易衍生其他社會問題，尤其近年來詐欺集團利用宅經濟之便利，以數位化、網路化方式詐騙民眾，造成民眾極大財產損失。行政院於民國111年7月15日核定以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4大打擊面向之「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以期結合各公私部門之力量，共同打擊詐欺犯罪。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳致中要被關了！　判刑定讞
快訊／桃機航班藏炸彈！118旅客大清查　折騰2hrs結果曝
快訊／才1500萬交保　顏寬恒夫妻遭起訴
1780元買回2塊肥皂！　直擊遭騙過程
快訊／北市教育局正式公告　「創校57年」女中8月起停招
小六童遭掐脖撞牆！老師放話「一堆混球不聽人話」　動粗原因曝
女房客繳不出租金　「想用身體抵債」當場脫了！他嚇跑：吞不下去
將進入流行期！　腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」
取消一次性備品！他到花東住宿氣炸：誰帶濕毛巾出門？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

抗議蔡英文走路工酬勞「400美變80美」　僑委會：他們遭到嚴重剝削

欠稅3千萬拒繳躲密室　裝「3道鎖」仍被揪出！養殖戶遭管收

續約突漲1000元！房東喊「可申請租屋補助」　房客反應傻眼了

男歌手酒吧被妹狂放電！　結局曝光...竟產出「愛的結晶」

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

快訊／陳致中要入獄了！南港展覽館弊案涉洗錢　判刑1年定讞

日養雞場爆炸！15萬蛋雞活活燒死　火勢蔓延5小時

快訊／女遊阿朗壹古道「心臟不適昏迷」　無呼吸心跳直升機吊掛送醫

大直新商場搶先曝光！　董座爺曝國際級冰宮為「孫女們」打造

鶯歌小客車逆衝店面！橫掃門口整排機車　駕駛驚：方向盤卡死

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

地方熱門新聞

台南「虱目魚小子」民以為是鬼娃

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

新竹「霜毛蝠」回來了

台南藏金閣2館29日正式開幕

醫師為腸癌翁裝支架再手術　免除人工肛門之苦

2男駕車違規起獲毒咖包

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

「2023國際茶道節」限量50展售攤位招商至4／28

南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

中捷慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」

假網戀詐騙　大武警阻癡情男匯款

豐禾營建工程捐贈住警器

2023 國際茶業研討會　探討臺灣茶發展

更多熱門

相關新聞

臺南高分檢督核嘉檢社會勞動業務

臺南高分檢督核嘉檢社會勞動業務

臺灣高等檢察署臺南檢察分署（簡稱臺南高分檢）為督核嘉義地檢署社會勞動業務執行情況，於今（18）日上午，由蔡麗宜檢察官蒞臨嘉義地檢署進行業務督核，並由張曉雯檢察長陪同前往社會勞動機構嘉義縣民雄鄉公所清潔隊實地督核，查訪社會勞動人勞務執行現況。

嘉檢毒品再犯防制聯繫平台會議

嘉檢毒品再犯防制聯繫平台會議

嘉義縣市攜手檢調　打擊妨害綠能產業犯罪

嘉義縣市攜手檢調　打擊妨害綠能產業犯罪

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證暨理事長交接

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證暨理事長交接

嘉義男收驚突抽搐咬舌送醫不治　明解剖釐清死因

嘉義男收驚突抽搐咬舌送醫不治　明解剖釐清死因

關鍵字：

嘉義地檢署打詐策進會

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面