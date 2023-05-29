　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

五河局建構優質廉能平台　局長吳明華拜會雲嘉地檢檢察長

▲▼ 五河局長吳明華拜訪雲嘉地檢署檢察長。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲五河局長吳明華（圖中）拜訪雲嘉地檢署檢察長。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部水利署第五河川局為使轄區檢察機關首長了解河川機關業務，特別拜會雲林地檢署及嘉義地檢署2檢察長，說明業務概況及提出「跨域合作、運用科技、加強巡防、民力監督」等防制盜採作為，獲檢察長肯定及支持，並願意成為水利機關推動廉政業務的堅強後盾。

▲▼ 五河局長吳明華拜訪雲嘉地檢署檢察長。（圖／記者翁伊森翻攝）

第五河局從108年積極與轄區檢察機關進行廉政交流，獲歷任檢察長的指導與支持，除明顯減少外力不法干擾外，並有效遏止盜採砂石不法情事。轄區檢察機關首長於5月初異動，五河局吳明華局長特地率隊拜會嘉義地檢署陳松吉檢察長及雲林地檢署戴文亮檢察長，持續機關間的廉政合作，讓河川防災及減災工作可以順利推動。

吳明華提到，河川機關目前較大的問題是盜採砂石及被傾倒廢棄物。重大工程以CCTV監控、人員管制及車輛裝設GPS定位等作為防堵盜採，而疏濬部分則透過工區影像上傳網站，公開讓民眾點閱瀏覽方式辦理；另運用偽裝型移動監控站、UAV等科技，加強查察轄區是否被傾倒廢棄物或盜採等不法行為。再透過與轄區檢察機關跨域合作的方式，遏止不法廠商干擾，杜絕轄區的盜採行為，減少危害國土保育事件。

嘉義地檢署陳松吉檢察長表示，早期河川業務制度未建立，跟廠商間的關係盤根錯節，屬高風險業務，但經歷過幾次事件後，已建立公開透明制度，弊端明顯減少；再加上近年來廉政平台的聯繫合作，不法勢力更是無介入空間。水利機關的工作辛勞，且對社會安全影響很大，若五河局有需要，嘉義地檢署會做最強而有力的後盾，協助五河局顧好水利工程品質；另外雲林地檢署戴文亮檢察長表示，善加利用科技可以查獲不法行為，像林務局利用移動式監控設備抓山老鼠成效很好。同仁執法過程中如遇有暴力威脅情事或發現傾倒廢棄物案件，皆可通報地檢署。行政機關依法行政並做好防弊興利措施，檢察機關也會強力執法並在旁加持與協助行政機關，以遏止不法行為

河川管理業務攸關民眾的生命及財產安全，2檢察長皆表示五河局在推行業務如遇有不法外力干擾或破壞國土案件時，皆可利用機關間的聯繫平臺進行通報，地檢署會大力協助。透過機關間攜手合作，落實防洪治水及水環境營造工作，讓水資源可以永續發展。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／鄭文燦不忍了！　提告「這7人」
快訊／88槍案首度開庭！　他獨攬全責「我1人做的」
台鐵貓站長被資遣　粉絲氣炸！灌爆鎮公所：不要遺棄牠
快訊／LaLaport大停電！　民眾摸黑用午餐
李坤城兒「12字預告再爆內幕」！　續戰林靖恩
黃仁勳「晶片不一定要台灣製造」！　他嘆傷心：是事實
范冰冰紅毯「未修原圖」尷尬外洩！　身上瑕疵現形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉大林金樹教授　獲選國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員

五河局建構優質廉能平台　局長吳明華拜會雲嘉地檢檢察長

智慧回收IN台東啟用　環保局6月1日起推回收好康加碼送

結訓即就業月薪70k　風電業者託海洋大學訓練船員班開課

台南市藥師公會改選　陳寶惠出任新理事長

嘉義聖馬爾定醫院開放全科「虛擬健保卡」　看診一機搞定

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票31開賣！　首波推無限搭299方案

南投縣議員爭取放寬醫學中心設置限制　許淑華：持續爭取醫中補助

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹　原濫墾地種下866株林木

南投縣再爭取到一縣市協助清運垃圾　共9縣市年清運量估近9萬噸

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

歐陽娜娜演出全家到場支持！　歐陽龍看到哭...全被拍下XD

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

嘉大林金樹教授　獲選國際科學研究榮譽學會Sigma Xi會員

五河局建構優質廉能平台　局長吳明華拜會雲嘉地檢檢察長

智慧回收IN台東啟用　環保局6月1日起推回收好康加碼送

結訓即就業月薪70k　風電業者託海洋大學訓練船員班開課

台南市藥師公會改選　陳寶惠出任新理事長

嘉義聖馬爾定醫院開放全科「虛擬健保卡」　看診一機搞定

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票31開賣！　首波推無限搭299方案

南投縣議員爭取放寬醫學中心設置限制　許淑華：持續爭取醫中補助

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹　原濫墾地種下866株林木

南投縣再爭取到一縣市協助清運垃圾　共9縣市年清運量估近9萬噸

只惦記它！他推爆鼎泰豐「1冷門品項」　網驚：第一次知道有

陳修將特殊性癖好曝！　證人：打死胡女前一晚大玩3P

粉紅阿公等紅燈被擊落！重機騎士「零煞車」撞飛他　雙雙慘摔倒地

「不是共謀、就是被騙」！　國民黨緊咬鄭文燦與im.B過從甚密

顧立雄「美替台強化自我防衛花很大功夫」　採不排除介入戰略模糊

民進黨反核政策急轉彎？　賴士葆諷：賴清德很務實「知錯能改」

快訊／大車隊在股市改列「數位雲端」產業類別　從交通服務轉數位科技

公鹿新主帥人選出爐！暴龍前助教出線

豐邑建設代表鞠躬道歉　「竹北天坑」恐需2月才能完成鑑定被噓爆

快訊／否認im.B主嫌請託提拔警界友人　鄭文燦明提告「這7人」

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

新北查食安　耆盛食品多不合格　

南投縣爭取到第9縣市協助清運垃圾

結訓即就業月薪70k　風電業者託海大訓練船員班開課

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票5/31開賣！

埔榮推出肌少症偵測新利器　維持晚年生活品質

南投縣議員促請縣府爭取放寬醫學中心設置限制

侯友宜5/28屏東會鄉親　大型看板力挺

聖馬爾定全科虛擬健保卡　看診一機搞定

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　

圖書館9月熄燈　里長傻眼不知情

台南市藥師公陳寶惠出任新理事長

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹

更多熱門

相關新聞

北港溪高灘地環境整理　將打造溪畔草原親水環境

北港溪高灘地環境整理　將打造溪畔草原親水環境

雲林北港鎮北港溪觀光大橋河畔串聯文化宗教、人文等水漾環境，搭配牛墟市集特色，每年觀光人潮絡繹不絕，上游更有北港溪魅力河段環境營造工程打造出民眾觀光休憩及運動的熱點，惟近期河床高灘地外來種銀合歡及雜木遍佈，不但阻礙通水更影響民眾於堤岸運動時的美好視野。

嘉縣警邀請檢座講授阻詐技巧

嘉縣警邀請檢座講授阻詐技巧

嘉義論壇會　保護綠能發展凝聚反貪共識　

嘉義論壇會　保護綠能發展凝聚反貪共識　

五河局長履新拜訪嘉市府　提合作構想

五河局長履新拜訪嘉市府　提合作構想

嘉檢打詐策進會公私協力共同反詐

嘉檢打詐策進會公私協力共同反詐

關鍵字：

第五河川局吳明華嘉義地檢署雲林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

「TOYOTA全新房車」現身了

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面