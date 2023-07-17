陸生碩博士班招生放榜　40校錄取476人「招生率僅32%」

▲112學年度陸生來台就讀碩博士班招生今放榜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度陸生來台就讀碩博士班今（17日）放榜，計有40校共錄取476名，較去年略增11名，招生達成率為32%。陸生聯招會總幹事、南台科大教務長周德光指出，今年招生率和去年差不多，但陸方從2020起暫停陸生來台就讀，隨著今年末代學士班陸生畢業，明年碩士班生源將是一大問題。

陸聯會表示，今年國內大學碩博士班錄取陸生情況，博士班有24校錄取142名，比去年29校錄取155名少了13名；碩士班有36校錄取334名，比去年39校錄取310名增加24名。教育部共核定1500個名額，最後錄取476名，招生達成率32％，與去年31％差不多。

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陸聯會指出，今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約890人，約3成9、共355人報名碩士班，有324人獲錄取；碩士應屆畢業生約1086人，報名博士班共155人，約1成4，有137人獲錄取。

周德光表示，近幾年因兩岸關係緊張，陸方從2020年4月9日起公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，陸生來台人數一路從108學年度的高峰2937人，111學年度僅剩593人，也是最後一批來台的學位生，如果再沒有新的生源進來，明年陸生碩士班將首當其衝，招生將出問題，博士班則有在台碩士班陸生畢業，招生情況暫不受影響。

據陸聯會統計，今年錄取情況仍以國立台灣大學錄取人數最多，共計96人，次依序為國立清華大學62人、國立政治大學38人、國立台灣師範大學38人、國立成功大學37人、國立陽明交通大學30人、國立台灣藝術大學21人、輔仁大學20人、台灣科技大學19人、淡江大學14人、世新大學14人及國立臺北科技大學10人。