馬英九「連換5桌」與陸生談天　北大102歲教授贈「兩岸一家親」

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來臺訪問昨15日中午順利抵臺，前總統馬英九晚間設宴，陸生團稍早曝光最新畫面，兩岸學生採取梅花座用餐氣氛熱絡，據知情人士向《東森新媒體ETtoday》記者透露，馬前總統特地「換五次桌」與陸生話家常，北大102歲前教授張辛還請託郝平送給馬前總統「兩岸一家親」書法，期盼此行促進兩岸和平。

▲ 前總統馬英九晚宴致詞。（圖／陸生團提供）

根據陸方提供精華版影片顯示，昨晚氣氛十分輕鬆，前總統馬英九晚宴致詞首先指出，「表達最誠摯歡迎之意，希望九天八夜的行程都能順利圓滿。」

馬英九基金會執行長蕭旭岑再次強調，「郝書記帶隊，帶大家來台灣，這對台灣社會來講，是一個非常重要的指標意。」

據了解，昨晚馬英九基金會宴請全體訪問團共37人（師長6人、學生31人），據了解「大九學堂」成員也有參與，主要擔任工作人員，晚宴座位採取梅花座，讓兩岸學子能充分交流。

▲馬前總統「換桌」與陸生交流 。（圖／陸生團提供）

知情人士向《東森新媒體ETtoday》記者透露，馬前總統在主桌用餐後，特地「換桌」和陸生閒話家常，每次交流時間至少十幾二十分鐘，影片可看出右後方只安排一名隨扈在後面，並沒有緊貼，特意讓陸生不會感到有壓迫感。

馬前總統再次「馬教授」上身，大概換了5次餐桌，每次都會先問基本姓名？老家在哪裡？在哪裡念書、科系？然後跟陸生天南地北的隨意聊天，話題內容完全沒有侷限，陸生們也侃侃而談，氣氛融洽。

交流過程中，馬前總統也提及，陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，也是他七十三歲最好的生日禮物。他也提到，當兩岸青年增加更多瞭解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？

馬英九指出，這次基金會邀陸生來訪，也是他三月底、四月初訪問大陸時的想法。當時到武漢、湖南、復旦大學交流，陸方師生都反應熱烈，兩岸學生互動，「渾然天成，欲罷不能」，讓他非常感動。因此決心邀請陸生回訪，就是希望延續兩岸青年交流的熱度。

▲北大前校長郝平致詞時說：這是一家親之旅。（圖／陸生團提供）

這次陸生團來台一波三折，同樣欣慰的人，還有率團的北大前校長郝平，昨晚致詞時他感性的說，「是一個交流的友誼之旅，是一個推動教育交流的交往之旅，兩岸一家親，是一家親之旅，這種感覺到了家的感覺。」

郝平指出，馬英九三月率團至大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。青年是民族的未來、是兩岸的未來。正如馬英九先生所言，兩岸年輕人的互動是「渾然天成、欲罷不能」。

晚宴尾聲，郝平贈送馬前總統「兩岸一家親」和「福」。根據知情人士指出，這是出自於102歲北大前哲學系教授楊辛之手，目前是大陸相當知名的當代美學家、教育家、哲學家、書法家。

當楊辛得知陸生團訪台，特地請託郝平帶兩幅書法來台送給馬前總統，一方面祝福陸生訪台此行順利，也希望為兩岸和平和青年學子交流帶來正向意義。

▼ 102歲北大前哲學系教授楊辛揮毫「兩岸一家親」贈馬前總統。（圖／陸生團提供）