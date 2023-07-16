　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九「連換5桌」與陸生談天　北大102歲教授贈「兩岸一家親」

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來臺訪問昨15日中午順利抵臺，前總統馬英九晚間設宴，陸生團稍早曝光最新畫面，兩岸學生採取梅花座用餐氣氛熱絡，據知情人士向《東森新媒體ETtoday》記者透露，馬前總統特地「換五次桌」與陸生話家常，北大102歲前教授張辛還請託郝平送給馬前總統「兩岸一家親」書法，期盼此行促進兩岸和平。

▲▼ 馬英九宴請陸生團0715 。（圖／陸生團提供）

▲ 前總統馬英九晚宴致詞。（圖／陸生團提供）

根據陸方提供精華版影片顯示，昨晚氣氛十分輕鬆，前總統馬英九晚宴致詞首先指出，「表達最誠摯歡迎之意，希望九天八夜的行程都能順利圓滿。」

馬英九基金會執行長蕭旭岑再次強調，「郝書記帶隊，帶大家來台灣，這對台灣社會來講，是一個非常重要的指標意。」

據了解，昨晚馬英九基金會宴請全體訪問團共37人（師長6人、學生31人），據了解「大九學堂」成員也有參與，主要擔任工作人員，晚宴座位採取梅花座，讓兩岸學子能充分交流。

▲▼ 馬英九宴請陸生團0715 。（圖／陸生團提供）

▲馬前總統「換桌」與陸生交流 。（圖／陸生團提供）

知情人士向《東森新媒體ETtoday》記者透露，馬前總統在主桌用餐後，特地「換桌」和陸生閒話家常，每次交流時間至少十幾二十分鐘，影片可看出右後方只安排一名隨扈在後面，並沒有緊貼，特意讓陸生不會感到有壓迫感。

馬前總統再次「馬教授」上身，大概換了5次餐桌，每次都會先問基本姓名？老家在哪裡？在哪裡念書、科系？然後跟陸生天南地北的隨意聊天，話題內容完全沒有侷限，陸生們也侃侃而談，氣氛融洽。

交流過程中，馬前總統也提及，陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，也是他七十三歲最好的生日禮物。他也提到，當兩岸青年增加更多瞭解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？

馬英九指出，這次基金會邀陸生來訪，也是他三月底、四月初訪問大陸時的想法。當時到武漢、湖南、復旦大學交流，陸方師生都反應熱烈，兩岸學生互動，「渾然天成，欲罷不能」，讓他非常感動。因此決心邀請陸生回訪，就是希望延續兩岸青年交流的熱度。

▲▼ 馬英九宴請陸生團0715 。（圖／陸生團提供）

▲北大前校長郝平致詞時說：這是一家親之旅。（圖／陸生團提供）

這次陸生團來台一波三折，同樣欣慰的人，還有率團的北大前校長郝平，昨晚致詞時他感性的說，「是一個交流的友誼之旅，是一個推動教育交流的交往之旅，兩岸一家親，是一家親之旅，這種感覺到了家的感覺。」

郝平指出，馬英九三月率團至大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。青年是民族的未來、是兩岸的未來。正如馬英九先生所言，兩岸年輕人的互動是「渾然天成、欲罷不能」。

晚宴尾聲，郝平贈送馬前總統「兩岸一家親」和「福」。根據知情人士指出，這是出自於102歲北大前哲學系教授楊辛之手，目前是大陸相當知名的當代美學家、教育家、哲學家、書法家。

當楊辛得知陸生團訪台，特地請託郝平帶兩幅書法來台送給馬前總統，一方面祝福陸生訪台此行順利，也希望為兩岸和平和青年學子交流帶來正向意義。

▼ 102歲北大前哲學系教授楊辛揮毫「兩岸一家親」贈馬前總統。（圖／陸生團提供）

▲▼ 馬英九宴請陸生團0715 。（圖／陸生團提供）

ET快訊
泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身
快訊／路過公墓自撞！賓士30歲駕駛慘死
萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　網炸鍋
泡水公車發現9遺體　南韓洪災已37人死亡！
快訊／柯文哲怒問2題目！　「其他的我都不想聽了」全場尖叫
觀察／最遙遠的10公尺　侯友宜、郭台銘、柯文哲凱道全場零互動
佳娜懷孕了！　祖雄1個月前剛求婚成功
柯文哲上台喊「政府有聽到啦」　下1句話全場大笑
快訊／11名好友蘭嶼潛水　1人溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

初颱比往年晚20天！　颱風泰利預計17日夜間登陸廣東沿海

陸第二架C919客機交付東航　將與首架機「搭檔」飛滬蓉快線

印度「抗中神劇」重提加勒萬河谷衝突　陸官媒痛批是毒雞湯

馬英九「連換5桌」與陸生談天　北大102歲教授贈「兩岸一家親」

媽疑兒子被偷拍　女孩反問「他很帥嗎」遭敲頭破血流

習近平指示加強網路工作　「10堅持」要正能量依法管網

女大生「名字太可愛」每堂課被點名　4年出勤率超高

陸生團訪台！馬英九晚宴「深度交流」　北大學生嗨讚：和藹可親

許淑華訪陸團首站抵杭州　將參加兩湖論壇推廣南投茶葉

陸堅決杜絕拉閘限電 　丁薛祥：加大電力保障「迎峰度夏」關鍵時刻

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

貓咪躺寶寶身邊哄睡覺❤️　伸毛掌撫臉頰＋溫柔甜吻

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

初颱比往年晚20天！　颱風泰利預計17日夜間登陸廣東沿海

陸第二架C919客機交付東航　將與首架機「搭檔」飛滬蓉快線

印度「抗中神劇」重提加勒萬河谷衝突　陸官媒痛批是毒雞湯

馬英九「連換5桌」與陸生談天　北大102歲教授贈「兩岸一家親」

媽疑兒子被偷拍　女孩反問「他很帥嗎」遭敲頭破血流

習近平指示加強網路工作　「10堅持」要正能量依法管網

女大生「名字太可愛」每堂課被點名　4年出勤率超高

陸生團訪台！馬英九晚宴「深度交流」　北大學生嗨讚：和藹可親

許淑華訪陸團首站抵杭州　將參加兩湖論壇推廣南投茶葉

陸堅決杜絕拉閘限電 　丁薛祥：加大電力保障「迎峰度夏」關鍵時刻

初颱比往年晚20天！　颱風泰利預計17日夜間登陸廣東沿海

快訊／台中民宅「火燒神明廳」　75勇消切開屋頂灌救畫面曝

泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身　專家：2天內有發展趨勢

韓女星「鼻子整失敗忍10幾年」！花80萬再動刀　術後照超驚人

男星劈腿5女淡出…遭路人大罵「渣男丟進垃圾桶」！　躲5年首鬆口

台中換屋族偏愛預售屋　3屯區成交占比70%

小牛造型太可愛！　迷客夏超人氣「伯爵可可拿鐵」變身清涼雪糕了

「砲轟孫錫久傲慢」後再發聲！資深男星：想講的是演員該有的姿態

日本山口縣台南林百貨辦觀光物產展　黃偉哲盼雙方加強交流

柯文哲居住正義3主張：房屋多、稅率提高　否則拿出來包租代管或公益出租

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

大陸熱門新聞

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

解放軍「天才科學家」突死亡！

女客試穿牛仔褲炸出腰肉！老闆娘當場笑噴

3男入住旅館3天　竟成誇張垃圾場

乘客乾吃泡麵！他提醒才知「遭遇」

搭訕超正女警秒攻下！他信真愛噴光200萬結局反轉

驚呆！鄰居陽台突然出現7頭牛

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車 車上幼子差點被直接輾過

大樓火警少女困家中！鄰徒手爬牆救命

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

媽疑兒被偷拍　女孩反問「很帥嗎」遭敲頭流血

陸生團訪台！馬英九晚宴逐桌交流　學生讚：和藹可親

毒殺25名幼童釀1死！幼稚園女教師已執行死刑

更多熱門

相關新聞

馬英九喜迎陸生訪台　羅智強大讚：他才是兩岸和平的「定海神針」

馬英九喜迎陸生訪台　羅智強大讚：他才是兩岸和平的「定海神針」

馬英九基金會規劃邀請大陸5所大學師生來台交流，交流團15日順利抵台，展開行程。對此，國民黨前台北市議員羅智強16日就在臉書大讚，「馬英九才是兩岸和平的定海神針」，透露近期他遇到不少台商，都要他幫忙向前總統馬英九說一聲謝謝，因為馬英九先前訪陸傳達了強烈的善意，大陸民眾對於台灣人民的好感恢復了許多。

設宴歡迎陸生團　馬英九：兩岸增加情誼「哪還需要擔心戰爭」？

設宴歡迎陸生團　馬英九：兩岸增加情誼「哪還需要擔心戰爭」？

與陸生團訪竹科　丁寧認同張忠謀「這句話」

與陸生團訪竹科　丁寧認同張忠謀「這句話」

陸生團抵台「瞇瞇眼女生」被認出 奧運桌球冠軍丁寧也來了！

陸生團抵台「瞇瞇眼女生」被認出 奧運桌球冠軍丁寧也來了！

馬英九邀37陸師生團明訪台　9天16地行程曝光

馬英九邀37陸師生團明訪台　9天16地行程曝光

關鍵字：

馬英九陸生

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

董至成錄影遭狂譙！爸媽當場離席

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面