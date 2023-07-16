馬英九喜迎陸生訪台　羅智強大讚：他才是兩岸和平的「定海神針」

▲馬英九邀請大陸5所大學師生來台交流。（圖／馬英九基金會提供）

記者江采蓁／綜合報導

馬英九基金會規劃邀請大陸5所大學師生來台交流，交流團15日順利抵台，展開行程。對此，國民黨前台北市議員羅智強16日就在臉書大讚，「馬英九才是兩岸和平的定海神針」，透露近期他遇到不少台商，都要他幫忙向前總統馬英九說一聲謝謝，因為馬英九先前訪陸傳達了強烈的善意，大陸民眾對於台灣人民的好感恢復了許多。

羅智強提到，今天早上陪馬英九去公祭，趁著空檔，他對馬英九說，「總統，我最近遇到很多台商，他們都要我對你說聲謝謝！過去這些年，由於蔡英文反中仇中的操作，大陸民眾對台灣人民的對立感大幅增加，讓他們在大陸都感受到這樣的對立！直到你去大陸訪問，傳達了強烈的和平善意，大陸媒體也大幅報導，他們說，非常明顯的，大陸民眾對於台灣人民的好感恢復了許多！真的非常感謝您！」

馬英九聽了後則回應，「我想努力做的，就是增加兩岸人民更多了解，增加更多情誼，這樣就不需要擔心會衝突、更不用擔心會發生戰爭。」

羅智強指出，幾經波折，馬英九邀請的陸生團昨日抵台，展開9天參訪行程。他提到，在民進黨操弄下，兩岸惡意螺旋不斷上升，馬英九3月帶台生訪陸、7月邀陸生訪台，雙方青年重啟交流，才為兩岸關係帶來可貴的善意循環。他再舉出，馬政府時期來台陸生最高一年達4.2萬人，隨著民進黨執政後兩岸關係緊張，人數不斷下降，疫情期間，蔡政府禁止陸生返台，大陸繼而不讓陸生來台，在台就讀陸生於今年歸零。

羅智強表示，雖然總統蔡英文屢稱要推動疫後兩岸健康有序交流，陸委會、海基會也呼籲大陸恢復陸生來台就讀，但實際上卻說一套、做一套，連馬英九邀請陸生來台交流，都設下重重限制，以政治黑手干預，用意識形態污名化。

羅智強認為，馬英九欣喜迎接大陸北京、清華、武漢、湖南、復旦等五所大學的青年學子，如馬英九所言，這是近年最重要的兩岸青年交流活動。但他感嘆，卻也令人唏噓，因兩岸青年交流本就「渾然天成」，曾幾何時，竟如此難得？民進黨罔顧學術自由與校園自主，連陸生都要嚴審嚴查，更凸顯民進黨主席賴清德說想要與中共領導人習近平共進晚餐的虛偽與荒謬。

羅智強最後強調，馬英九心繫兩岸和平，這次陸生來台，為兩岸在不斷上升的惡意螺旋裡，開啟一道善意循環，祝福此行順利成功，更盼兩岸春暖花開早日到來，全面恢復交流，增進兩岸人民福祉。