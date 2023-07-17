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南韓暴雨40人罹難！總統尹錫悅指定「災難地區」　明恐降驚人雨勢

▲▼南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道15日上午遭洪水泥流灌爆，消防當局進行排水作業後，17日上午開放媒體拍攝隧道前10公尺段。（圖／路透）

▲南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道15日上午遭洪水泥流灌爆，消防當局進行排水作業後，17日上午開放媒體拍攝隧道前10公尺段。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓夏季梅雨季來襲，超過一周的「極限豪雨」讓忠清北道、慶尚北道淪為重災區，尤其忠清北道清州市五松地區地下道更因周遭美湖江潰堤6萬噸河水、泥流灌入，導致至少15台車輛慘遭滅頂，40人因豪雨災害死亡。南韓總統尹錫悅從烏克蘭回國後，宣佈指定特別災難地區，指示各部門迅速進行救災和重建工作。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部今（17）日上午11時（台灣時間上午10時）公布最新豪雨死傷人數統計數據，表示從9日降下暴雨至統計結束時，共有40人死亡（忠清北道16人，其中五松地下道占13人；慶尚北道19人；忠清南道4人；世宗市1人）、9人失蹤（慶尚北道8人、釜山市1人）、34人輕重傷（忠清北道占13人）。

▲▼南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道15日上午遭洪水泥流灌爆，消防當局16日晚間仍在進行排水搜救作業。（圖／CFP）

▲▼忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道15日上午遭洪水泥流灌爆，消防當局16日晚間仍在進行排水搜救作業。（圖／CFP）

▲▼南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道15日上午遭洪水泥流灌爆，消防當局16日晚間仍在進行排水搜救作業。（圖／CFP）

位於忠清北道清州市興德區五松邑的宮坪第2地下道，15日上午8時40分慘遭潰堤的美湖江（美湖川）6萬噸河水與泥流灌爆，消防當局進行排水和堵水作業，17日凌晨徹夜搜救下，發現3具罹難者遺體。

宮坪第2地下道估計有15至19台車輛慘遭滅頂，其中包括一輛載有包含司機共9至10人的紅色公車，目前消防當局仍正在積極進行排水作業，同時派出潛水人員搜救，至今地下道累計13人死亡、9人輕重傷。

慶尚北道醴泉郡、奉化郡、聞慶市、榮州市等4個市郡出現嚴重的土石流，目前共有1954戶、2970名居民前往避難；而忠清南道則有1409戶、2657名住戶避難，以及忠清北道有1345戶、2500名居民避難。

▲▼南韓慶尚北道醴泉郡發生嚴重土石流和走山事故，政府投入軍隊搜救。（圖／CFP）

▲南韓慶尚北道醴泉郡發生嚴重土石流和走山事故，政府投入軍隊搜救。（圖／CFP）

此次豪雨淹水的住宅多達139棟，其中忠清南道占了136棟，271條道路因豪雨限制出入（忠清南道83條、北道47條）；而韓國KTX（高速鐵路）京釜線、湖南線、全羅線、慶全線、東海線維持運行，至於首爾置輔山、龍山至木浦和麗水、中央線（KTX-Eum）、中部內陸線（KTX-Eum）則停駛，一般列車全線路暫時停止運行。

金浦國際機場7個航班、濟州國際機場5個航班等，總共16個航班因豪雨影響而停飛。

尹錫悅結束立陶宛、波蘭、烏克蘭出訪行程後立刻回國，17日上午在中央災難安全對策本部狀況室召開集中豪雨應對會議，他穿上綠色的民防衛服表示，相關部門應該迅速推動相關防災政策和手段，包括成立特別災難地區，「我以哀痛和慘澹的心情，向因暴雨罹難的犧牲者和家屬們致上哀悼之意，期盼他們能一路好走。」

▲▼南韓總統尹錫悅回國後17日檢討豪雨防災措施和重建工作。（圖／CFP）

▲南韓總統尹錫悅回國後17日檢討豪雨防災措施和重建工作。（圖／CFP）

根據韓媒《News1》，南韓氣象廳指出，忠清南北道等湖南地區4天以來的累積降雨量最多恐達500mm，隨著鋒面和雲雨帶逐漸往南移，預估至18日為止濟州島山區最多將再降下350mm的雨量，雖然首都圈北部和江原道北部雨勢減緩，但忠清南北道、慶尚北道、全羅北道直到17日上午時雨量恐還是達到30至60mm，屬「非常強降雨」。

梅雨季帶來的豪雨雨勢明（18）日會變得更加驚人，忠清南北道、慶尚北道、全羅北道18日早晨至晚間時雨量恐達30至60mm。

南韓氣象廳警告，連日來「極限豪雨」所帶來的龐大雨量恐讓地質變得更加脆弱，河川與溪流水位上升會追加帶來災情，呼籲地方政府和居民必須留意土石流、排水設施堵塞、擋土牆坍方等事故。

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