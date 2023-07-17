獨／赴韓旅遊飛機大delay！她「卡桃機7hrs」氣炸：一天行程毀了

記者戴若涵／台北報導

台灣一名陳姓旅客搭乘韓國廉價航空「真航空」17日上午10時35分自台北飛往韓國仁川的LJ082航班，不料，卻遇上飛機大延誤，空等了至少7小時人都還卡在機場。而航空公司的處理方式更是讓陳小姐氣憤不已，決定向媒體投訴，直說太誇張了！

▲廉價航空「真航空」大delay，旅客在機場空等超過7小時全炸鍋，詢問代理的虎航，櫃台表示對情況不清楚。（圖／陳小姐提供，下同）

陳小姐表示，自己乘坐的LJ082航班原預計上午10時05分登機，10時35分起飛，不料，卻遇上地勤人員稱，因「韓國地面作業」的關係，飛機將會延誤起飛，她與同行好友一路等到中午12時30分左右，航空公司人員發下價值200元的餐券，要旅客自行解決午餐，但當陳小姐與同行友人買完午餐返回登機門時，此時地勤人員才上前表示，要更換至另一處登機門。

陳小姐指控，她與其他旅客耐心等待到下午4時許時，真航空才派出韓籍地勤出面說明，但全程都以「韓文」說明，現場韓國旅客聽完氣憤不已，但台灣旅客因聽不懂全一臉茫然，追問現場人員後，真航空才推出台灣虎航人員代為說明。

虎航地勤代真航空表示，因機械問題航空公司要從他地調派其他飛機前來支援，但旅客至少須等候到18日凌晨12時30分或凌晨1時許，目前會先將所有旅客的行李卸下，若先前有在免稅店購買商品的旅客，需先自行前往退款，地勤將協助旅客集體退關，並帶回台灣境內，返回境內後，有意願等待飛機的旅客留下繼續等待，若不願意等待的旅客機票可全額退款，但請自行安排行程。

此話一出現場全炸鍋，陳小姐表示，旅客們被帶回台灣境內後，詢問代理真航空的虎航，但櫃檯人員卻表示，「我們什麼都不知道」，也不知道真航空有安排半夜的飛機。

陳小姐憤怒指出，可以理解飛機因機械問題導致延誤，若要硬飛也會有飛安問題，但航空公司為何不能提前說明，讓旅客們及早安排，過程中都僅告訴旅客，「稍後有更新登機時間會再通知」，處理方式令人難以接受，且就算等到凌晨，旅客們還須重新托運行李、出關，一整天的行程全毀了，令人相當不滿。