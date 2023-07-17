南韓地下道公車滅頂　女乘客「生前最後通話」曝慘況：正設法破窗

▲南韓當局從五松邑宮坪第2地下道打撈受困的紅色公車。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓暴雨災情中，忠清北道清州市五松地區地下道15日因附近河水暴漲，在短時間內淹起大水，包含1輛公車在內有十多輛車慘遭滅頂，共計13人未能及時逃生而死亡。一名罹難的24歲女性乘客生前與朋友的最後通話內容提到，公車內部水淹很高，司機大叔正在設法打破車窗，讓大家快點逃命，不料仍發生悲劇。

據南韓《東亞日報》報導，24歲罹難者A女的49歲舅舅李某表示，外甥女才剛大學畢業出社會，事發當天原本是要和友人前往麗水兩天一夜之旅，而坐上了前往五松車站的市內公車。

A女的朋友向李某透露，A女生前最後一次打電話給朋友們說，公車內部已經充滿了水，司機眼看洪水不斷淹進來，就對乘客們說「大家快逃吧，我會試著打破窗戶的，請趕快逃離。」司機也讓她們試著自行破窗逃脫，但電話隨即就斷了聯繫，最後仍不幸發生憾事。

▲南韓暴雨導致河水潰堤，6萬噸洪水灌入五松地下道。（圖／路透）

韓聯社報導也提到，一名男性家屬表示，70多歲的姐姐擔任了10多年的養老院照護人員，一大早勤勉地搭公車上班，卻沒想到被困在地下道，「當天姐夫接到電話也叫姐姐打破車窗逃生，周圍也傳來『碰、碰』的嘈雜聲，但不久後通話信號就斷了。」

▲消防當局17日凌晨發現公車司機遺體。（圖／達志影像／美聯社）

50多歲公車司機B男也不幸罹難，同事表示B男平時是那種清晨5點半上班，3點會先來辦公室打掃的勤勞正直的人，10年前開始擔任市內公車司機，最近還獲得全國乘客安全最優秀評等的殊榮，實在令人惋惜。運輸公司官網也更新哀悼文章，內容提到「為了救活乘客而盡力的司機，想到就覺得心痛」、「願這位親切、盡力安全駕駛的司機能安息」。