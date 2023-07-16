黃國昌批政府打詐跳票　行政院：跨部會打詐達成「三減」

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

網紅館長、黃國昌16日在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」集會，質疑政府承諾的打詐、向黑道宣戰、訂定「不法關說罪」等，到底在哪裡？痛批打詐國家隊根本是「國家級詐騙」。對此，行政院打擊詐騙辦公室回應，打擊詐欺犯罪是當前政府治安工作的重中之重施政項目，提升至院層級跨部會協調，並整合政府及民間各界資源，有效達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效。

行政院打擊詐欺辦公室表示，打擊詐欺犯罪是當前政府治安工作的重中之重施政項目，並且政府已將打詐工作提升至院層級，藉由跨部會協調，並整合政府及民間各界資源，透過電信、網路及金流面等各項防制措施，有效達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效。

打詐辦表示，各部會皆積極落實「打詐綱領」策略，在識詐部分，內政部透過各式宣導管道持續提高民眾對詐騙手法的認知，進而避免遭詐；在堵詐部分，NCC加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，數位部建立公益簡訊專用代表門號供政府部門發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術。

在阻詐部分，金管會將強化申請約定轉帳防詐措施、納管虛擬資產交易平臺業者、就源頭處理網路假投資廣告，數位部推動遊戲點數防詐鎖卡及內控機制、要求第三方支付業者建立客戶審查機制，以及辦理宣導活動。

在懲詐部分，法務部除督導臺高檢署帶領全國檢警調機關擴大打擊詐騙，也強化法制面、加重刑責，以遏止詐欺犯罪，落實「檢肅暴力幫派、嚴懲詐欺集團、截斷不法金流」。

打詐辦指出，為因應電信等詐欺案件犯罪型態與技術不斷演化，行政院通過「打詐五法」，透過修法，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重相關罰則，同時強化金流與資訊流的前端溯源管理，促使網際網路平台業者能夠落實企業責任。

另外，打詐辦強調，針對假冒名人投資廣告，刑事局已與Facebook、Google及YouTube等業者合作，於165全民防騙官網增設檢舉詐騙廣告平台，建立下架機制。並且也將設置個資保護獨立機關，提高個資外洩罰責，從嚴懲詐，確保國人的財產安全。