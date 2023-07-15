搭訕「超正女警」秒攻下！他信真愛噴光200萬　2年後結局反轉崩潰

▲陸男網戀被騙200萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江雲和一男子癡心網戀「超正女警」，2年內花光50多萬人民幣（約新台幣211萬元）。女友在交往期間，編造要買婚房、父母車禍離世需要繼承遺產、身背9條人命需要逃亡等離奇的藉口開口要錢。因為錢不夠，其中30餘萬元是他向16家網貸平台借錢，直到無力還款被家人發現，最後才醒悟一切就是一場精心謀劃的騙局。

據《潮新聞》報導，2020年6月，家住雲和縣的趙姓男子通過某交友App結識了一個女孩。照片上，女孩有美麗姣好的面容，身著警服英姿颯爽。趙男隨即主動和對方打了招呼，還在App上每天定時餵養對方的電子寵物。幾次互動後，兩人慢慢熟絡起來。

聊天中趙男得知，女孩名叫小靜，江蘇鹽城人，自稱是一名警察，家境優渥。女孩父親從事房地產生意，可謂真正的「白富美」。不過，小靜看起來並不開心，她說自己因憂鬱症目前在家休養，之前曾被騙100萬（人民幣，下同），被家里人控制了經濟支出。

熟悉後，小靜通過文字、語音、通話等，對趙男關懷備至。後來，趙男和她互相添加了QQ和微信，確立了戀愛關係。此後，兩人如熱戀般的情侶，暢想著未來美好的生活。交往一段時間後，一次聊天中，小靜提出想讓趙男轉點錢給她買酒。對於女友的要求，趙男想都沒想，馬上轉了1000元錢過去。

隨著交往深入，兩人聊起彼此的家庭，趙男無意間透露，自己父親曾有過案底（編按：在大陸，犯罪紀錄對子女後代入學、就業等都有一定程度的影響）。小靜說，如果以後兩人結婚有了孩子，這可能會影響孩子的前途。不過，因為自己在警局上班，她可以找關係弄到「清白戶籍」。於是，為了這個還沒影的孩子，趙男先後給小靜轉帳6萬元。

「結婚要有自己的婚房，還能接你母親一起來生活」，未來的甜蜜生活，自然少不了婚房。小靜提議，他們兩人要早做打算，共同存錢買房，讓趙男每月轉給她5000元。

看女友這麼溫柔體貼，又一心一意為兩人的未來打算，趙男感覺幸福的婚後生活正在向自己招手，多次給女友轉錢買房。小靜的美麗體貼徹底俘虜了趙男的心，加上孩子、婚房都已經提上日程，趙男便提出想要和小靜見面。

讓趙男高興的是，小靜沒有拒絕，但她說，自己表姐聽說他們的戀情後，主動提出要給她「把關」。2021年6月底，小靜的表姐如約來到雲和，與趙男見了面。正當趙男以為通過了表姐的考驗，再次提出見面後，女友卻告知了壞消息。

小靜告訴趙男，自己的父母遭遇車禍去世，留下了300多萬元的遺產，但是辦理相關手續需要費用，自己手裡的錢不夠，問趙男能不能幫她湊足手續費，等這些手續辦妥，她就帶著遺產投奔趙男。見女友家中突遇變故，趙男怎能不伸手相助，於是又陸續給對方轉錢。

之後，趙男再次提出見面時，小靜又告訴他一個秘密。小靜說，她手上有9條人命，暫時不宜外出走動，並且需要一筆錢處理後續，比如安撫家屬等。趙男對小靜所說的一切都信以為真，多次給女友轉錢。與小靜交往的2年裡，趙男不僅花光了積蓄，還向16家網貸平台貸款30餘萬元。

因為在網貸平台填寫了親戚朋友作為緊急聯繫人，2022年10月起，趙男身邊的親友陸續收到趙男網貸逾期未還的簡訊提示。在家人的追問下，趙男這才和盤托出網戀的事情。意識到被騙後，趙男向公安機關報案。

2022年11月，正在安徽打工的小靜被警方逮捕。今年2月，公安機關以她涉嫌詐騙罪移送檢察機關審查起訴。經查，小靜的真實姓名是滕某，江蘇鹽城人，41歲。滕女交代，網上的警花身分、優渥的家境背景，以及辦理「清白戶籍」、買婚房、家中變故等都是瞎編的，所謂的表姐也是她假扮的。趙男從始至終都只是她的「提款機」，而且騙來的錢款早已被揮霍一空。

近日，經雲和縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處滕女有期徒刑11年6個月，並處罰金50000元。