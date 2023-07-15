樂天、富邦女孩也曾挨詐！筠熹、安娜現身說法...喊：別再受騙

▲桃園市警局今天在桃市展演中心舉辦「全民識詐、桃園善好」青春預防犯罪宣導，由樂天、富邦女孩現身說法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對時下詐騙案橫行，桃園市警局為宣導反詐騙，今天在桃園展演中心邀請樂天、富邦女孩現身說法，分享自己或家人曾被詐騙經驗；桃園市警局長吳坤旭表示，現今詐騙型態多元且變化快速，已成為國內最嚴重犯罪問題，透過反詐騙活動，提醒讓民眾認識詐騙、避免受騙，以提升防詐免疫力。

桃園市警局今天上午邀請樂天、富邦女孩擔任反詐騙宣導大使，除載歌載舞外，並現身說法分享曾遭詐經驗，樂天女孩筠熹、富邦女孩安娜先後分享自己被詐騙經驗，安娜指出，日前媽媽看到臉書推銷知名品牌女裝，還說限時下訂就有超優惠，因此立即匯款，超商取貨盼來的卻是完全不相干廢物，後來才驚覺就是一頁式廣告，根本以假亂真，籲請民眾多查證，把反詐騙電話「165」熟記在心。

▲桃園市警局今天在桃市展演中心舉辦「全民識詐、桃園善好」青春預防犯罪宣導，包括市議會議長邱奕勝、局長吳坤旭等人都出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這項反詐騙宣導活動由桃園警分局主辦，除邀請樂天、富邦女孩外，還有桃園市街舞協會、北門國小扯鈴隊、愛華舞蹈中心國標舞，另外市議會議長邱奕勝等人也到場力挺；透過活潑熱鬧表演，鼓勵青少年朋友於暑假多從事有益身心健康活動；此外，現場含有趣味反詐騙有獎徵答活動，讓民眾更了解詐騙犯罪預防措施。

▲桃園市警局今天在桃市展演中心舉辦「全民識詐、桃園善好」青春預防犯罪宣導，樂天、富邦女孩現身宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市警局統計，今年全國1至6月，全台政府攔阻逾393萬則詐騙簡訊與1,135萬通境外詐騙電話，透過銀行臨櫃攔阻民眾受騙金額則超過26億元，此外，警方上半年查獲詐欺集團逾5,900人，救出被詐騙集團拘禁受害者492人，可見詐騙集團行徑之囂張。

桃園市警局局長吳坤旭呼籲，詐騙型態現今既多元且變化快速，期許透過反詐騙宣導活動，讓民眾充分認識詐騙避免受騙，以提升防詐免疫力，並鼓勵民眾多從事有益身心健康活動，度過快樂暑假！