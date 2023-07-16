台中齒模師淪收簿手！認被黑吃黑130萬　撂人囚摩鐵毆虐逼簽本票

▲警方在北屯區一家加油站逮獲陳男。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名陳姓男子原是齒模師，因遭從事詐欺的友人慫恿，兼差收購人頭帳戶的工作，但其中1名提供人頭帳戶的男子，在去年將帳戶內的130萬元贓款提領一空，陳男認定遭到黑吃黑，夥同4名共犯將男子強押至汽車旅館，以球棒痛毆致渾身是血，還強逼簽本票，檢方依妨害自由等罪嫌起訴。

警方調查，陳姓男子（40歲）是齒模師，去年遭擔任詐欺機房幹部的張姓友人（42歲），以從事詐欺獲利甚豐為由，被吸收為「收簿手」，專門負責四處收購人頭帳戶，提供給詐欺集團使用。

去年9月間，1名提供人頭戶、卻又不知帳戶被拿去做何用途的男子，因收到銀行通知帳戶交易過於頻繁，資金出入異常，需將帳戶內現金提領結清，以免遭到凍結，男子便依銀行指示將帳戶現金130萬元提領出來。

未料此舉遭到陳男認定是黑吃黑，他找來4名同夥將男子帶到汽車旅館內囚禁，以球棒痛毆男子，打到渾身是血。期間男子向陳男辯稱，他在提領完現金後，因擔心是詐欺贓款，不知如何處置，才不敢與陳男聯絡，不過未被陳男採信，除繼續對男子施暴，也逼他簽下150萬元本票及借據110萬元，還要他現場交出20萬元現金才肯將他釋放。

台中市刑大陸續在去年底收網，在北屯區一家加油站逮到陳男，現場查獲玩具槍、球棒、毒品吸食器等贓證物，並持搜索票至陳男住處搜索，查獲球棒2支、借據1疊、空白支票1本、行動電話等贓證物，全案訊後依妨害自由、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方命陳男以5萬元交保，其餘涉案4人以2萬元交保。

▲現場查獲玩具槍、球棒、毒品吸食器等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中地檢署偵結，認定陳等人犯罪事證明確，依法起訴，另被害人提供人頭帳戶、張男涉嫌擔任詐欺機房幹部部分，則另案偵辦。

警方呼籲，金融帳戶屬於個人高度私密性文件，千萬不可出借或交給任何人使用，且相關密碼應妥善保存，並避免讓其他人員知悉，遇有疑慮應即撥打110或165查證，並保存與詐騙集團成員的通聯紀錄、簡訊或線上對話記錄，迅速向警方報案，以免遭到詐騙集團利用，成為共犯、車手。