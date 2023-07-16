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大陸 大陸焦點 特派現場

印度「抗中神劇」重提加勒萬河谷衝突　陸官媒痛批是毒雞湯

▲▼ 印度人 抗中神劇 。（圖／翻攝 百度）

▲ 印度近年經常拍「抗中神劇」凝聚愛國精神  。（示意圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

近期，印度上映一部愛國電影《印度人》，內容故事主角是6名印度年輕人潛入中國執行「秘密任務」，但背景卻是以加勒萬河谷內容為背景，刻意描述當時中印衝突過程，激勵印度民眾要愛國團結。但這樣的電影情節惹怒大陸網友認為對於中印關係沒有任何幫助，官媒《環球時報》也批評「抗中神劇」對印度而言是毒雞湯。

《環時》社評指出，印度14日新上映一部電影《印度人》，許多印度媒體與政客大力宣宣傳，甚為是每個印度人必看的愛國主義影片，最大的賣點不是電影藝術或賣點，而是極具煽動性的反華情緒。

社評指出，電影故事主線是6名印度年輕人潛入中國執行「秘密任務」的冒險故事，對白和畫面卻刻意突出加勒萬河谷衝突的背景，製作方稱對衝突中的印度士兵傷亡表示沮喪，還呼籲印度人「團結起來。電影製作方在影片上映前反覆拿加勒萬衝突炒作和渲染，很明顯是反華宣傳片。

▲▼中印衝突、畫面細節 。（圖／翻攝 央視、中國新聞網）

▲印度電影《印度人》情節重提當時中印兩軍在加勒萬河谷衝突的細節，引起陸官媒不滿 。（圖／翻攝 央視）

社評也批評，這不是愛國主義電影，而是宣揚仇恨的狹隘民族主義電影，電影故事設計中，中國被毫不掩飾地刻畫成「壞人」以及「印度的敵人」，最終傳播效果是，觀影的人越多，被毒化的範圍就越大。

社評也指出，印度每年生產電影高達2000部左右，經常有一些佳片在海外獲得票房和口碑的雙豐收，但近年類似《印度人》電影也越來越多，共同特點是，歪曲事實，劇情極度誇張，印度角色無比神勇，中國角色則不堪一擊。

社評稱，中國對印度沒有惡意更沒有敵意，真誠地希望中印能友好相處。中印確實發生過邊界衝突，現在仍存在爭議，中國的處理方式是很克制的，一直致力於管控分歧。「希望印度能充分感受到中國的善意和誠意，警惕『抗中神劇』成為印度社會的毒雞湯」，這對中印關係以及印度本身都不是好事。

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