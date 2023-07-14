少年背上長出「60cm尾巴」照片曝光！　村民超驚訝：是猴神

The young lad isn't best pleased with his tail... https://t.co/uFog3ha0oT pic.twitter.com/K6jZ8BmOfQ — Daily Star (@dailystar) July 13, 2023

記者張方瑀／綜合報導

印度一名男童外型看似與常人無異，但掀起衣服後卻發現，他的下背處居然有一把長約60公分的黑色毛髮，編成辮子後如同猴子的尾巴，因此被當地居民視為印度教猴神「哈奴曼」的化身。

根據《每日星報》報導，住在印度中央邦伯爾瓦尼（Barwani）的14歲少年蘇雷什（Suresh）雖然外型看似無異，但他的下背處從小就長出一搓頭髮，而隨著年紀越大，毛髮也越來越長，扎成辮子後足足有60公分長。

Teen has two-foot-long tail made up of bizarre hair clump – but he wants it gone https://t.co/zeI8HAlhmp — Abdul Wahid (@Abdul248Abdul) July 13, 2023

這條辮子拖在身後，就像猴子的尾巴，所以當地居民將蘇雷什視為猴神哈奴曼（Shri Hanuman）的化身。蘇雷什的父親在他5歲的時候曾把這條「尾巴」剪斷，沒想到剪斷後，蘇雷什卻生了一場重病，至此他的家人也不敢再處理這搓毛髮。

蘇雷什說，這些毛髮已經嚴重影響他的生活，不僅會被別人嘲笑，也造成睡眠和穿著的問題，坐下或站起拉扯到，都會非常疼痛，衣服也沒辦法好好穿。

部分醫生認為，蘇雷什的尾巴是源自於一種罕見的遺傳疾病，但目前也無法確認，就算真的剪掉，也會重新再長出來。