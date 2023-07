少年背上長出「60cm尾巴」照片曝光！　村民超驚訝：是猴神

The young lad isn't best pleased with his tail... https://t.co/uFog3ha0oT pic.twitter.com/K6jZ8BmOfQ

記者張方瑀/綜合報導

印度一名男童外型看似與常人無異,但掀起衣服後卻發現,他的下背處居然有一把長約60公分的黑色毛髮,編成辮子後如同猴子的尾巴,因此被當地居民視為印度教猴神「哈奴曼」的化身。

根據《每日星報》報導,住在印度中央邦伯爾瓦尼(Barwani)的14歲少年蘇雷什(Suresh)雖然外型看似無異,但他的下背處從小就長出一搓頭髮,而隨著年紀越大,毛髮也越來越長,扎成辮子後足足有60公分長。

Teen has two-foot-long tail made up of bizarre hair clump – but he wants it gone https://t.co/zeI8HAlhmp